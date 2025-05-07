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Волейболистки «Минчанки-2» уступили «Заречье-Одинцово-2» в матче решающего этапа Молодёжной лиги России

07 мая 2025 20:11
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«Минчанка-2» не может найти свою игру во втором круге финального этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Челябинске наши девушки встречались со сверстницами из подмосковной команды «Заречье-Одинцово». К сожалению, навязать серьезное сопротивление не получилось. Белоруски уступили со счетом 0:3. 8 мая столичный коллектив сыграет с «Динамо-Ак Барс-УОР» из Казани, 10-го противостоять минчанкам будет «Ленинградка-2», а в последней игре сезона наши девушки сойдутся с краснодарским «Динамо».

# Волейбол

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