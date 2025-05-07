Белорусские и российские хоккеисты возложили цветы к Вечному огню в Минске

В преддверии 9 Мая к монументу Победы в центре белорусской столице нескончаемым потоком приходят люди почтить память героев Великой Отечественной войны, благодаря которым сегодня мир и процветание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди них и спортсмены, сборные по хоккею Беларуси и России. Представители федераций, игроки и тренеры возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения погибшим. Знать свою историю необходимо, чтобы бороться и побежать на спортивных аренах. 8 мая команды проведут заключительную игру в рамках майского турне. Матч в Минске посвящен 80-летию Великой Победы.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Наша задача – это не только сохранение исторической памяти, но и, конечно же, думать о том, как нам выстраивать свое независимое будущее. Мы благодарны нашим предкам, нашим дедам и прадедам за то, что они самоотверженно, патриотично отстаивали нашу независимость и свободу. Чтобы приступить уже непосредственно к подготовке к завтрашнему матчу, мы решили все вместе приехать на площадь Победы, чтобы возложить цветы и почтить память героев.

Роман Ротенберг, главный тренер сборной по хоккею «Россия 25»:

Мы играем уже третий год, и в этот день обе команды как братья и народ, который победил в Великой Отечественной войне. И накануне Дня Победы, конечно, все ребята будут показывать лучший хоккей. Каждый помнит и чтит подвиг нашего народа.

Поединок сборных Беларуси и России состоится 8 мая в «Минск-Арене» и начнется в 19:30.