«Подобных учений не проводилось с 1988 года». Андрей Богодель о действиях НАТО

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

25 февраля этого года мы всей страной выбрали наш парламент, проголосовали в местные Советы. Все у нас прошло гладко, это во многом благодаря тому, что были готовы все. И народ был готов, и армия была готова, вся силовая структура была готова. 2020 год не прошел для нас впустую. Но в то же время 25 февраля, не знаю, это случайность или совпадение, Польша начинает крупномасштабные учения, которые называются Dragon-2024, причем с привлечением 20 тысяч военнослужащих и более 3 тысяч бронированной техники. Это все прошло в нарушение Венского договора безопасности, а белорусская сторона не была оповещена, думаю, российская тоже. Не были приглашены туда наблюдатели, хотя они были обязаны это сделать. Это самый что ни на есть недружественный шаг в отношении двух наших стран, нашего Союзного государства в целом.

Они говорят, что эти учения носят сугубо оборонительный характер, но при этом идет отработка форсирования водной преграды Вислы. Но каждый военный знает, что именно в ходу форсирования водной преграды отрабатываются «сугубо оборонительные» задачи. Кроме того, выход на рубежи, занятие рубежей, овладение ими и так далее. Помимо этого, учения, идет это все в рамках единой комплексной задачи, которая вкладывается в многонациональное учение всего блока НАТО, включая Швецию, «Защитник-2024». Будет привлечено более 100 тысяч военнослужащих, это охватит всю линию от Северного моря до Черного моря. Подобных учений вообще не проводилось с 1988 года. Это не может у нас не вызывать беспокойство.