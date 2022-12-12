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В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому

12 декабря 2022 13:49
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Новости Беларуси. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения появилась новая услуга для людей с инвалидностью – занятия по интересам на дому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому-1

В этом помогают социальные работники. Также в зимний период активизировалось движение волонтерских отрядов. Добровольцы посещают одиноких и одиноко проживающих пожилых, ветеранов. Убирают снег, приносят дрова. Также обеспечивают доставку необходимых продуктов и лекарств. Принимают заявки. На горячую линию поступило уже шесть обращений. Помощь дошла до каждого адресата.  

В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому-4

Лидия Французенок:  
Когда мне надо помощь, тогда приходят, помогают. Я тогда обращаюсь. Обращаюсь – мне тогда помогают. Спасибо большое за помощь.  

В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому-7

Жанна Станкевич, специалист по социальной работе Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:  
В этом волонтерском отряде 20 человек. С большим удовольствием помогают людям, которым очень тяжело. Всегда с песней, с вкусняшками какими-нибудь. Собираем, женщины сами собирают продуктовый набор, каждая приносит.  

В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому-10

Всего в Смолевичском районе свыше 5 000 одиноких, одиноко проживающих пожилых и более 200 инвалидов.  

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# Государственная социальная политика # общество # Лидия Французенок # Жанна Станкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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