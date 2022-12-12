В Смолевичском районе новая услуга для людей с инвалидностью – теперь занятия по интересам проводят и на дому

Новости Беларуси. В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения появилась новая услуга для людей с инвалидностью – занятия по интересам на дому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом помогают социальные работники. Также в зимний период активизировалось движение волонтерских отрядов. Добровольцы посещают одиноких и одиноко проживающих пожилых, ветеранов. Убирают снег, приносят дрова. Также обеспечивают доставку необходимых продуктов и лекарств. Принимают заявки. На горячую линию поступило уже шесть обращений. Помощь дошла до каждого адресата.

Лидия Французенок:

Когда мне надо помощь, тогда приходят, помогают. Я тогда обращаюсь. Обращаюсь – мне тогда помогают. Спасибо большое за помощь.

Жанна Станкевич, специалист по социальной работе Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

В этом волонтерском отряде 20 человек. С большим удовольствием помогают людям, которым очень тяжело. Всегда с песней, с вкусняшками какими-нибудь. Собираем, женщины сами собирают продуктовый набор, каждая приносит.