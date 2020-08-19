Эксперт: потерять имидж стабильного и предсказуемого партнёра очень быстро, а восстановить – крайне сложно

Новости Беларуси. Призывы к забастовкам звучат на некоторых предприятиях в Беларуси. Среди них МТЗ, «Нафтан», «Гродно Азот». Между тем, это может негативно отразиться на репутации этих заводов, а также страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гордейчик, директор Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления:

Это ведь кажется на первый взгляд, что мы побастуем – требования примут (а может и не примут), а потом мы это все наверстаем. Но все не так просто, потому что здесь речь еще идет об имиджевой составляющей всего нашего белорусского государства. Мы обрели статус стабильного и предсказуемого партнера. Поверьте, это очень дорогого стоит. Потерять этот имидж, потерять вот эту репутацию очень быстро, а восстановить – крайне сложно.

Сейчас есть возможность решать все актуальные вопросы, которые волнуют общество – их действительно накопилось и накопилось достаточно много – но именно в правовом поле. И готовность к именно такому варианту развития событий уже неоднократно демонстрировало руководство на всех уровнях. Верх в обязательном порядке должен взять здравый смысл. Вместо топтания на площадях, на улицах нужен диалог.