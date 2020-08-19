Александр Медведь: «Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодёжь, чтобы она бегала по улицам»

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:

Меня вот это волнует, то, что сейчас творится в нашей родной Беларуси. Может быть, многие недовольны выбором, но это их право. Но я считаю, что те люди, которые остались, они по-настоящему любят свою страну и будут только мирно подходить к этому вопросу. Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодежь, чтобы она бегала по улицам. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, чтобы наши внуки, дети занимались спортом, убирали урожай. И я считаю и обращаюсь к вам – давайте всё-таки мы поймём друг друга и подойдём к этой точке более логично. Друг на друга посмотрим, в глаза. И будем жить мирно и в согласии.