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Александр Медведь: «Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодёжь, чтобы она бегала по улицам»

19 августа 2020 17:15
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Новости Беларуси. Своим мнением о происходящем в стране с программой Новости «24 часа» на СТВ поделился известный советский и белорусский спортсмен, человек, который носит титул лучшего борца вольного стиля XX века, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.

Александр Медведь: «Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодёжь, чтобы она бегала по улицам»-1

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе:
Меня вот это волнует, то, что сейчас творится в нашей родной Беларуси. Может быть, многие недовольны выбором, но это их право. Но я считаю, что те люди, которые остались, они по-настоящему любят свою страну и будут только мирно подходить к этому вопросу. Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодежь, чтобы она бегала по улицам. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, чтобы наши внуки, дети занимались спортом, убирали урожай. И я считаю и обращаюсь к вам давайте всё-таки мы поймём друг друга и подойдём к этой точке более логично. Друг на друга посмотрим, в глаза. И будем жить мирно и в согласии.   

# Государственная социальная политика # общество # Александр Медведь # Фотофакт

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