Поднялись на высоту 50 метров и побывали в дымокамере – узнали, что ощущает спасатель во время работы

Новости Беларуси. Экстренная эвакуация, ликвидация возгорания и спасение собственной жизни. На базе Университета гражданской защиты МЧС прошел семинар для работников средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окунуться в атмосферу горячих будней спасателей смогла и наша съемочная группа.

Рабочие дни спасателей – это не только регулярные выезды на происшествия, но и ежедневные тренировки. Что ни день, то и испытание. Ведь в реальной жизни каждая секунда на счету. А чтобы не растеряться, необходима тщательная подготовка и умение работать в экстремальных условиях. Так, для ликвидации пожаров на высоких этажах используется специальная спецтехника. Одна из них – автолестница высотой более 40 метров, способная выдвигаться за 77 секунд и очень быстро доставлять спасенных людей с высоты на землю в режиме челнока.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

За нами еще один подъем. В этот раз выше. Сейчас мы поднимемся на высоту 50 метров, чтобы ощутить, какого это, работать на высоте.

Пожарные машины высотного доступа служат для спасения людей с высоты и тушения сложных пожаров. Однако для работы с ними необходимо побороть свой страх.

Ангелина Шигалева:

Мне реально страшно. Я вообще не представляю, как здесь работают люди. Казалось бы, 18-й этаж, но это настолько страшно. Как в таких условиях? Нет страха?

Александр Молявко, старший инструктор-спасатель Пожарной аварийно-спасательной части № 30 Минска:

Там уже не до страха. Ты понимаешь, что надо спасти чью-то жизнь. Ты сам идешь на спасение человека. Первый раз я поднимался со своим начальником дежурной смены. Адреналин зашкаливал в тот момент. Потом по 3-4 раза ежесуточно поднимались, чтобы перебороть этот страх. Ты застрахован, ты никуда не денешься. Занятия помогают очень, ты понимаешь, что страха как такового нет. Добраться до пострадавшего – дело одно, а вот спасти человека, окруженного пламенем, – совсем другое.

Ангелина Шигалева:

Мы сейчас направляемся в дымокамеру, чтобы на себе испытать, что ощущает спасатель во время работы в задымленном помещении при пожаре.

Дымокамера – лабиринт из клеток, в каждой из них только один выход. Искать его приходится буквально на ощупь. Замкнутое пространство, густой дым, сгоревшие вещи – все это может вызвать у неподготовленного человека приступ паники.

Ангелина Шигалева:

Несмотря на то, что смоделированы условия, я все равно волновалась. Я представляю, как это в реальной жизни, когда счет идет на секунды и речь идет о спасении человеческой жизни.

Сегодня наши спасатели не только тушат пожары, они готовы действовать в самых сложных условиях природных и техногенных катастроф. Такая миссия спецотряда «ЗУБР». Здесь каждый сотрудник владеет несколькими специальностями: альпинист, водолаз, кинолог – своего рода универсальный спасатель, готовый реагировать на любое ЧП. Находить людей помогает и техника. Многие образцы можно было увидеть во время учения, из них снегоход SHERPА, мобильный квадроцикл, а также багги для транспортировки пострадавших.

Владислав Славецкий, старший инженер центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Наш отряд занимается всеми высшими работами по спасению людей. Последний был выезд в Турецкую Республику, поиск пострадавших при землетрясении. Надо было в кратчайшие сроки им помочь. Сложность была в том, что афтершоки повторялись постоянно, объем разрушений был довольно большой и работать нужно было оперативно.