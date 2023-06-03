Первую в Беларуси линию по производству RDF-топлива на гродненском заводе откроют в конце лета

Новости Беларуси. Первую в Беларуси линию по выпуску RDF-топлива откроют в конце лета. Пилотный проект реализует гродненский мусоросортировочный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опыт распространят на всю страну. Ведь новое производство позволит решить сразу несколько важных задач: в разы снизить количество захоронения мусора на полигонах, а это мировая экологическая проблема, а также создать альтернативный источник энергии взамен исчерпаемых природных ресурсов. Галина Буро посмотрела, как можно с пользой перерабатывать вторсырье.

Настоящая экокухня, где Александр Дрозд, словно шеф-повар, готовит шедевры. В качестве главного ингредиента – то, что еще недавно считалось непригодными отходами, пленка и прозрачные пакеты. К измельченному пуху добавляет песок, пигмент, температуру – и вот она, магия. Из печи выходит полимерная садовая плитка, бордюры и экопарковки.

Александр Дрозд, прессовщик полимерных изделий Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:

Пользуется популярностью. Но еще, наверное, не все знают. А так плитка хорошая, довольно неплохого качества. Можно сказать, вечная.

Новинка производства, единственного в стране, – основания для временных заборов на стройплощадках, пока опытная партия. Эти так называемые «башмаки» строительные компании очень ждут, ведь продукция импортозамещающая.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:

Раньше такие блоки из бетона или из пластика привозили из Румынии и из Польши. После санкций прекратили завозить. Сейчас мы производим сертификацию данной продукции. И я думаю, уже со следующей недели мы начнем ее выпускать.

А дальше больше. Отходы в доходы с заботой об экологии. Здесь вовсю идет модернизация. Уже в конце лета гродненский завод первым в Беларуси начнет производство RDF-топлива. Для этого в основном цехе сортировки делают апгрейд.

Вячеслав Андреевский:

Вот на заднем плане, мы видим, стоит реверсивный конвейер. Находится магнитный и оптический сепараторы, которые позволяют отбирать цветные и черные металлы, первый шредер, который дробит до фракции 300 миллиметров, и далее поступает в другой цех, где уже окончательное производство RDF-топлива.

В соседнем цеху устанавливают российское оборудование – на руку сотрудничество в рамках Союзного государства. Для производства RDF-топлива подходят все отходы, которые можно сжигать. Но искусственный интеллект поможет не пропустить непригодный и особенно ядовитый материал.

Галина Буро, корреспондент:

Специальный оптический сепаратор будет автоматически распознавать и сортировать пластик, стекло, бумагу и другие материалы. Проще говоря, камера будет улавливать инфракрасные волны, исходящие от предмета, и определять, что это за материал. После тщательного отбора нейросетью материал измельчат до сантиметра, высушат и начнут поставлять на цементный завод в Красносельский, где RDF-топливо заменит уголь и другие источники энергии. Вячеслав Андреевский:

Несколько килограммов топлива этого RDF заменяет тонну угля.

Эту технологию сегодня использует весь мир. Постепенно за Гродно подтянутся другие мусоросортировочные заводы страны. Главная цель – свести к минимуму захоронения отходов на полигонах.

Вячеслав Андреевский:

Мы сможем выпускать 27,7 тысячи тонн RDF в год, это сухого. А если будем брать по влажному остатку, тот, который поступал на полигон, – это порядка 36-38 тысяч тонн. То есть внедрение этой линии позволит сократить захоронения на полигоне на 36-38 тысяч тонн ежегодно.