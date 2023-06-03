Детские соревнования по велоспорту собрали более 680 участников в Минске

Новости Беларуси. «Першы Ровар – каханне на ўсё жыццё». Под таким девизом в Минске проходит второй сезон соревнований по велоспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июня эстафету принял Московский район. Более 680 юных велолюбителей собрались в парке имени Павлова. Малыши от двух до шести лет смогли проявить себя в такой дисциплине, как «беговел», а более старшие ребята – поучаствовать в скоростном заезде на горном велосипеде. Помимо спортивной программы, традиционно организована и развлекательная – с велосипедным квестом, творческими мастер-классами, игротекой и арт-зоной.

Алексей Иванов, директор велосипедного клуба «Минск»: В этом году мы ввели новшества, что в мероприятии могут принимать участие не только жители конкретного района, а также дети в возрасте от двух до шести лет имеют возможность принять участие в соревнованиях «фигурное вхождение» и «беговел». Это такие две дисциплины, которые мы придумали. Поэтому на сегодняшний момент это второе по численности после Фрунзенского района мероприятие. Собрали большую аудиторию. Все красочно, все красиво. Делаем все то, что запланировали.

Дамир Галанчик: Развлечения всякие. Там трасса была такая, повороты резкие. На траве ехали мы.

Дарья Шуляк:

Я участвовала в велогонке. Я чуть-чуть волновалась. Заняла первое место. Испытала волнение, когда узнала, что у меня первое место, я была очень рада.

На финише ребят ждали не только яркие впечатления и эмоции, но и медали, а также призы для лидеров гонки. Следующие велозабеги состоятся в сентябре.