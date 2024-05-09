Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм

Перенесемся на священную для всех землю. В День Победы торжества в Брестской крепости объединили порядка 60 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легендарной цитадели защитники Отечества в 1941 году умирали, но не сдавались.

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

От радости мы плакали, когда кончилась война. Я помню, я шла куда-то. Чего люди кричат? Война кончилась! И я начала реветь, потому что слишком много война у меня унесла – всю семью расстреляли. Брата трехлетнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм. Не дай бог, чтобы повторилось опять.