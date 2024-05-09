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Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм

09 мая 2024 11:49
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Перенесемся на священную для всех землю. В День Победы торжества в Брестской крепости объединили порядка 60 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легендарной цитадели защитники Отечества в 1941 году умирали, но не сдавались.

Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм-1

Современные защитники Отечества прошли праздничным маршем, отдавая честь ветеранам Великой Отечественной войны. Преемственность поколений – благодарность тем, кто приближал победный май.

Ветеран ВОВ: брата 3-летнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм-4

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
От радости мы плакали, когда кончилась война. Я помню, я шла куда-то. Чего люди кричат? Война кончилась! И я начала реветь, потому что слишком много война у меня унесла – всю семью расстреляли. Брата трехлетнего в яму бросили и живым закопали – это называется фашизм. Не дай бог, чтобы повторилось опять.

«Ты отдал жизнь за это, все это твое» – сын защитника Брестской крепости на торжестве в цитадели (читать далее).

# Великая Отечественная война # общество # Таисия Козырь-Павловская

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