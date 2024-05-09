Как в парке Победы отмечают 9 Мая? Пообщались с гостями праздника
Концерты, фестивали, выставки, патриотические акции и различные конкурсы. Только в Минске гостей встречает более 10 праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из них работает наша съемочная группа.
На прямую связь со студией из парка Победы выходит Глеб Прокофьев.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
С праздником! Мы сейчас находимся в парке Победы. Место знаменательное. Открытие этого парка планировалось в июне 1941-го, но война внесла свои коррективы. Только после окончания военных действий и проведенных восстановительных работ в 1945-м садово-парковый комплекс был открыт. Его название было очевидно.
Сегодня здесь в этот праздничный день развернулось несколько тематических локаций. На одной из них – выставка военной техники. Здесь самые современные образцы вооружения, которые уже доказали свою эффективность на белорусских военных полигонах: это минометный комплекс «Сани», легкобронированный автомобиль «Дракон», боевая машина «Кайман» и не только.
О потенциальных боевых возможностях этих образцов военной техники нам рассказал старший офицер управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил Беларуси Игорь Дейко.
Игорь Дейко, старший офицер управления эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил Беларуси:
На данной площадке представлены образцы вооружения, военной и специальной техники, которая находится на вооружении в наших Вооруженных Силах. Предназначены для поражения как живой, так и легкобронированных сил противника.
В парке Победы сегодня также работает полевая кухня, проходят различные тематические и профессиональные конкурсы общевоенной и спортивной тематики. Оркестр 56-го отдельного полка связи организовал праздничный концерт. С самого утра здесь немало минчан и гостей столицы. С ними мы поговорили о значимости Дня Победы.
Эмоции гостей праздника смотрите в видеоматериале.