Как в парке Победы отмечают 9 Мая? Пообщались с гостями праздника

Концерты, фестивали, выставки, патриотические акции и различные конкурсы. Только в Минске гостей встречает более 10 праздничных локаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из них работает наша съемочная группа.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С праздником! Мы сейчас находимся в парке Победы. Место знаменательное. Открытие этого парка планировалось в июне 1941-го, но война внесла свои коррективы. Только после окончания военных действий и проведенных восстановительных работ в 1945-м садово-парковый комплекс был открыт. Его название было очевидно.

Сегодня здесь в этот праздничный день развернулось несколько тематических локаций. На одной из них – выставка военной техники. Здесь самые современные образцы вооружения, которые уже доказали свою эффективность на белорусских военных полигонах: это минометный комплекс «Сани», легкобронированный автомобиль «Дракон», боевая машина «Кайман» и не только.