Праздник, у которого нет возраста. Парад Победы в Могилёве открыл торжественный марш дошколят

Парад малышей, кинотеатры под открытым небом и бесконечный альбом рисунков на асфальте. В Могилеве к составлению праздничной программы в 2024 году подошли особенно креативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент: С самого утра не спит Могилев. В этом году впервые масштабно в параде Победы приняли участие самые маленькие белорусы. Торжественный марш на площади Ленина открывали воспитанники детских садов.

250 дошколят возвратом 4 и 5 лет в форме разного рода войск – от десантников до летчиков – выстроились в 11 классических парадных коробок – по числу дошкольных учреждений. До главного события ребята репетировали в детских садах. Специально для торжественного момента им пошили нарядные костюмы.

Идею «Парад малышей» с энтузиастом поддержали родители, многие из них и сами вспомнили, как чеканить шаг, и сегодня явно гордились своими маленькими героями, которые, несмотря на прохладную погоду, бодро шагали по центральным улицам города.

В детском саду много было репетиций, но и дома мы тоже репетировали. Дедушка когда увидел, что он марширует, было такое счастье. Все это очень объединяет наши семьи. Это самое лучшее, что можно сделать для патриотического воспитания нашей молодежи.

После парада родители с детьми не спешат домой. В программе праздника много семейных интерактивных точек. В Театральном сквере работает кинотеатр под открытым небом, где можно посмотреть документальные и художественные фильмы о войне, а также мультфильм «Жди меня», созданный детской анимационной студией «Карандаш» по мотивам стихотворения Константина Симонова.

Подробности в видеоматериале.

Белорусский народ заплатил высокую цену за мир на земле. Навеки мы в долгу перед советскими воинами-освободителями. Подвиг героев живет в сердцах миллионов людей. Победа над фашизмом добыта в тяжелейших боях, страшных муках и испытаниях. Потому 9 Мая – праздник, у которого нет возраста, который всегда актуален и всегда имеет единственное прочтение. Святая же обязанность – сохранять и передавать потомкам историческую правду о событиях Великой Отечественной войны.