«Подметаем космические частицы на крышах». Как ищут микрометеориты и почему их важно изучать?

Недавно в Беларуси прошел конкурс на научно-технического творчества, учащихся Союзного государства «Таланты ХХI века». Он принял около 300 юных изобретателей, рационализаторов и следователей в возрасте 14-18 лет из Беларуси и России. И признаться, ребята, очень сильно удивили. Что такое микрометеориты? Ольга Бурлакова, ведущая:

Серьезные исследования, серьезные исследовательская работа, как говорится, не по годам даже. Ульяна, в финале конкурса ты представила работу белорусские микрометеориты. Вот ты можешь сейчас для нас и для наших телезрителей, которые проснулись субботу с утра пораньше простым языком объяснить, в чем суть твоей работы научной. И что за микрометеоритики такие?

Ульяна Глушанко, учащаяся Минского государственного дворца детей и молодежи:

Ну, микрометеориты – это небольшая частица размера меньше одного миллиметра. И суть работы в том, чтобы их искать и датифицировать. Ольга Бурлакова:

А как их еще-то просто надо где-то ходить и внимательно приглядываться или со специальным инструментом? Метеориты, ну как мы в фильмах смотрим, но там, правда, про большие обычно снимают, что он куда-то как падает. И из далека его видать. А вот микрометеориты как находят. Ульяна Глушанко:

Ну и из нескольких этапов состоит поиск. То есть сначала сбор материала с крыши, потом мы смотрим через микроскоп на маленькие частицы, а потом проводим сам анализ. Ольга Бурлакова:

То есть вы практически как золотоискатели или что-то сродни, да?

Метелка – первый инструмент. Как и для чего ищут микрометеориты? Александр Микулич, заведующий Минским планетарием Минского государственного дворца детей и молодежи:

Самый первый инструмент – это метелка, который мы подметаем вот эти космические частицы на крышах. Юлия Самусенко:

Александр, ну наверняка вы такую сложную тему предложили?! Ольга Бурлакова:

Что же вы ребенка-то так загрузили? Что это такое? Александр Микулич:

Да, простите, пожалуйста, на самом деле действительно тема сложная. Ольга Бурлакова:

Идея ваша, да, была или Ульяна уже работала в этой сфере? Александр Микулич:

Тему предложил я для ребят. И мы отрабатывали сначала методику поиска. Не сразу все получалось. Потратили много времени на это, сколько с Ульяной заняли наши поиски. Вот наша работа около трех лет. На самом деле нам помогали и другие ребята с поиском. Вот Аниль Алам Яр, он уже учится в университете на физическом факультете БГУ, постарше мальчик в 11-м классе был. Вот уже пять самых маленьких микрометеоритов, в Беларуси мы нашли. Александр Стасевич:

И коллекция пока из пяти штук состоит? Александр Микулич:

Пока из пяти. Ольга Бурлакова:

И можно даже увидеть вот это в баночке, что-то или нет. Александр Микулич:

Да, можно посмотреть. Это вот как раз тот самый маленький метеорит, который нашла Ульяна. Ольга Бурлакова:

То есть мы можем даже рассмотреть. Александр Микулич:

Можно, даже на камеру не увидим.

Ольга Бурлакова:

Любопытно! Это такая маленькая. Вы представляете, как сложно найти. Какое практическое применение имеет ваш работа? Где можно это применить? Александр Микулич:

Прежде всего научную значимость. В народном хозяйстве мы, конечно, не сможем использовать микрометеориты. А вот научную значимость для исследования в формировании нашей солнечный системы, планет, астероидов, комет. Как это все зарождалось, как оно развивалось. Вот на эти вопросы могут ответить в том числе микрометеорит, который мы находим на Земле. И надо отметить, что развивающиеся страны, такие как США, Япония, отправляют космические миссии к астероидам и кометам, которые стоят миллионы долларов, чтобы провести такие частички на Землю. Ольга Бурлакова:

А можно отправить детей бесплатно. Александр Стасевич:

Главное, привейте любовь к астрономии. И все – отправляем на крышу. Под присмотром естественно. Ольга Бурлакова:

Это, конечно, юмор. Без хорошего настроения с утра нельзя. Какие перспективы?

«У каждого человека эта любовь к астрономии есть» Александр Стасевич:

Как удалось любовь то привить к астрономии в общем? Александр Микулич:

К астрономии... На самом деле к нам, ребята, в планетарий приходят уже увлеченные, можно сказать. И нужно отметить, наверное, что у каждого человека эта любовь к астрономии есть, ведь каждый любит смотреть на звезды. Но дело в том, что у нас в планетарии хорошее такое место, где на наших звездных сеансах мы развиваем эту любовь к астрономии. И может быть, ребята или вот посетители планетария, посетив наши сеансы, еще больше астрономией увлекаются. Но, конечно, вот такие интересные темы они вдохновляют на какие-то поиски, исследования, но и совершения. Ольга Бурлакова:

Можно, кстати, переадресовать Ульяне этот вопрос. Вот у тебя с чего началась любовь к звездам? Ульяна Глушанко:

Ну, я не знаю, даже просто… Юлия Самусенко:

С гороскопов, может быть?