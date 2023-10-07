«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»

Новости Беларуси. Сегодня, 7 октября, минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом». И даже плохая погода не помеха. Масштабные работы по благоустройству развернулись в каждом районе столицы, в том числе и в Советском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работникам коммунальных служб пришли горожане, студенты и школьники. Всего около полусотни человек. Но на уборке придомовой территории субботник не закончился. Сотрудники МЧС провели для ребят викторину по правилам пожарной безопасности. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах. За правильные ответы они получили поощрительные сладкие призы.

Наталья Супрунюк: Мы, конечно же, поддержали. Я считаю, что это очень перспективно для нашего города, так как город должен всегда процветать, быть чистым. Это всегда влияет на экологию.

А ндрей Ч истяков: Для подрастающего поколения, я считаю, это очень полезно, что у нас проходят такие мероприятия. В принципе, мне все понравилось.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Навести порядок мы сами можем: жители микрорайона, работники ЖКХ, но главное – показать детям, как это надо делать, как сделать так, чтобы твой двор был чистым и комфортным, что для этого надо, какие усилия приложить. А главное, чтобы они со временем, когда мы немного повзрослеем, станем старенькими, наши детки помогали нам. И точно так же переняли наш опыт и принимали участие в субботниках и других акциях.

В последнее время тематические субботники собирают все больше неравнодушных минчан. Это привлекает и молодежь.