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«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»

07 октября 2023 12:25
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Новости Беларуси. Сегодня, 7 октября, минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом». И даже плохая погода не помеха. Масштабные работы по благоустройству развернулись в каждом районе столицы, в том числе и в Советском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»-1

К работникам коммунальных служб пришли горожане, студенты и школьники. Всего около полусотни человек. Но на уборке придомовой территории субботник не закончился. Сотрудники МЧС провели для ребят викторину по правилам пожарной безопасности. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах. За правильные ответы они получили поощрительные сладкие призы.

«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»-4

Наталья Супрунюк:
Мы, конечно же, поддержали. Я считаю, что это очень перспективно для нашего города, так как город должен всегда процветать, быть чистым. Это всегда влияет на экологию.

«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»-7

Андрей Чистяков:
Для подрастающего поколения, я считаю, это очень полезно, что у нас проходят такие мероприятия. В принципе, мне все понравилось.

«Навести порядок мы сами можем». Минчане вышли на тематический субботник «Безопасность в каждый дом»-10

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:
Навести порядок мы сами можем: жители микрорайона, работники ЖКХ, но главное – показать детям, как это надо делать, как сделать так, чтобы твой двор был чистым и комфортным, что для этого надо, какие усилия приложить. А главное, чтобы они со временем, когда мы немного повзрослеем, станем старенькими, наши детки помогали нам. И точно так же переняли наш опыт и принимали участие в субботниках и других акциях.

В последнее время тематические субботники собирают все больше неравнодушных минчан. Это привлекает и молодежь.

# Субботники в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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