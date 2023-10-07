В Лиозно проходят мероприятия к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Лиозненский район первым в Витебской области отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь юбилея шествие поколений объединило более 2 тысяч человек. Это ветераны войны и труда, учащиеся и школьники, руководство области, представители российских регионов. В память о тех, кто защищал нашу свободу и независимость на «Адаменской горке», легли цветы к стелам воинского захоронения.

А во второй Лиозненской школе открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Авекова, а самой школе присвоили имя заслуженного земляка. Летчика истребителя называли мастером воздушного боя – он сбил 10 самолетов Люфтваффе.

Павел Авеков, внучатый племянник Героя Советского Союза Ивана Авекова:

Для всех нас это волнительно, потому что память, которую мы несем, передается нам от родителей, наших дедов, бабушек. На сегодня родная сестра Ивана Авдеевича 1938 года рождения еще жива, но приехать не может в силу возраста. Все очень переживают, все очень волнительно. Наши дети, уже правнуки, рассказывают сами на занятиях про эти подвиги, понимают ответственность – по фильмам, из наших рассказов.