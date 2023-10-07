Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села

Новости Беларуси. Шествие и награждение лучших тружеников села, конкурс караваев, смартфон за лучшую фотографию с жатвы, веселые и вкусные подворья. Хотимск встречает работников агропромышленного комплекса Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К «Дажынкам» в городском поселке готовились. Благоустроили не только улицы, но и провели реконструкцию важных социальных объектов. Современный облик приобрел районный центр культуры, где в отремонтированных залах разместились сразу две выставки, приуроченные к празднику.

Традиционный конкурс караваев объединил 21 – по числу районов – кулинарный шедевр из муки первого урожая. Все они с символикой жатвы. Первое место – у трехэтажного каравая Хотимского района.

Евгений Мова, житель Дрибина:

Впечатлил тот каравай, который занял первое место. Он, конечно, самый замечательный. Очень жаль, что многие из них нельзя пробовать на вкус, а очень хотелось бы.

Светлана Рыбкова, главный технолог булочно-кондитерской компании:

Учитывали творческую индивидуальность, уровень мастерства, внешний вид, креативность и, конечно, презентацию, потому что все участники приготовили просто шикарные, оригинальные презентации, где каждый отразил свой район.