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Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села

07 октября 2023 12:15
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Новости Беларуси. Шествие и награждение лучших тружеников села, конкурс караваев, смартфон за лучшую фотографию с жатвы, веселые и вкусные подворья. Хотимск встречает работников агропромышленного комплекса Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-1

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-3

К «Дажынкам» в городском поселке готовились. Благоустроили не только улицы, но и провели реконструкцию важных социальных объектов. Современный облик приобрел районный центр культуры, где в отремонтированных залах разместились сразу две выставки, приуроченные к празднику.

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-6

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-8

Традиционный конкурс караваев объединил 21 – по числу районов – кулинарный шедевр из муки первого урожая. Все они с символикой жатвы. Первое место – у трехэтажного каравая Хотимского района.

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-11

Евгений Мова, житель Дрибина:
Впечатлил тот каравай, который занял первое место. Он, конечно, самый замечательный. Очень жаль, что многие из них нельзя пробовать на вкус, а очень хотелось бы.

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-14

Светлана Рыбкова, главный технолог булочно-кондитерской компании:
Учитывали творческую индивидуальность, уровень мастерства, внешний вид, креативность и, конечно, презентацию, потому что все участники приготовили просто шикарные, оригинальные презентации, где каждый отразил свой район.

Хотимск принимает «Дажынкі-2023». Здесь проводят конкурс караваев и награждают лучших тружеников села-17

Окунуться в море золотых полей и вспомнить, как это было, можно на выставке фотографий, на которых застыли самые яркие кадры жатвы. Фотоконкурс собрал более 100 снимков. Авторы самых удачных трех снимков получили ценные подарки – смартфоны.

# Дожинки # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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