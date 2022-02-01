«Тема, которая волнует каждого». На что белорусы обратили внимание в Послании Президента?

Новости Беларуси. Выработать единые критерии к определению деревни будущего. Такую задачу поставил Президент Беларуси во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Глава государства уверен, развитие агрогородков и перспективных сельских населенных пунктов должно продолжаться.

Как это будет реализовано на практике, обсуждали в Копыле на диалоговой площадке. Представители местных органов власти и активные граждане детально подходят к задачам, поставленным главой государства. В целом все они касаются повышения благосостояния граждан. Особое внимание – развитию экономики, промышленности, укреплению социальных гарантий для граждан и поддержке молодежных инициатив.

Иван Бобко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома:

Расставлены приоритеты по развитию нашей страны на ближайшую перспективу. Исходя из служебной нашей деятельности, мне понравилось, что уделят серьезное внимание поддержке слабозащищенных категорий граждан, в том числе нашей – пенсионеров. Серьезное внимание также уделено молодежи, тем, кто придет нам на смену.

Диана Ткаченко, главный редактор газеты «Слава працы»:

Самое главное, что Александр Григорьевич в своем выступлении уделил внимание миру на белорусской земле, потому что это тема, которая волнует каждого: и матерей, и детей. Это, конечно, и социальная политика, которая идет именно от главы государства.