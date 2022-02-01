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Головченко: Минск примет жёсткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия

01 февраля 2022 13:59
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Новости Беларуси. Минск примет жесткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение уже принято. Оно коснется железнодорожного транспорта.  

Головченко: Минск примет жёсткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия-1

Вместе с тем у Вильнюса еще есть возможность отказаться от своих планов и таким образом, избежать экономических последствий. В Минске предложили диалог. В условиях санкций Беларусь переориентировала транзит экспорта хлоркалия с Литвы на Россию. Ну а в Вильнюсе тем временем подсчитывают убытки.  

Литва с 1 февраля прекращает транзит продукции «Беларуськалия» – читайте здесь.  

# Санкции # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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