Головченко: Минск примет жёсткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия

Новости Беларуси. Минск примет жесткие меры в ответ на прекращение Литвой транзита калия. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение уже принято. Оно коснется железнодорожного транспорта.

Вместе с тем у Вильнюса еще есть возможность отказаться от своих планов и таким образом, избежать экономических последствий. В Минске предложили диалог. В условиях санкций Беларусь переориентировала транзит экспорта хлоркалия с Литвы на Россию. Ну а в Вильнюсе тем временем подсчитывают убытки.