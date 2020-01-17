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Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит

17 января 2020 17:06
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Новости Беларуси. У работников с особыми условиями труда теперь больше вариантов выбора льготной пенсии. Это одна из новаций указа главы государства от 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-1

Документ подписан по итогам недавнего совещания Президента с руководством Совета Министров, где в том числе рассматривали и вопрос профессионального пенсионного страхования.

Подробности у Алены Сыровой.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-4

Алена Сырова, корреспондент:
У нас есть работники, которые трудятся в неблагоприятных условиях (например, трактористы). Все они имеют право на досрочный выход на пенсию. И если раньше они выходили на нее по правилам общей пенсионной системы, то 10 лет назад мы перешли на иную систему профессионального пенсионного страхования. У каждого работника появился индивидуальный счет, на который наниматель перечисляет определенную сумму. Она накапливается. Исходя из накопленного и формируется та самая досрочная пенсия. То есть чем больше работаешь во вредных условиях, тем она выше.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-7

Все, о чем будем говорить дальше, касается только тех, кто отработал в особых условиях более половины льготного стажа (то есть свыше 10 лет) до 1 января 2009 года. Такие работники оказались в так называемой ловушке. Они не успели накопить достаточную сумму, чтобы комфортно жить на пенсии.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-10

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Если тракторист, отработав в нормальном сельхозпредприятии 10 лет, но не перейдя 10-летюю черту, имел право на пенсию в размере 400-500 рублей. То, если он переходит 10-летний период, эта пенсия, которая уже накопительная получается, составляет 50-70 рублей разницы. И он должен уйти со своей работы.

Работники обращались к нам по поводу того, что хотели сохранить пенсию по старым правилам и продолжать работу. А наниматели хотели сохранить квалифицированных специалистов, чтобы те могли продолжить свою работу дальше. Это коснулось не только трактористов и доярок, но и швей, и работников городского общественного транспорта, бортпроводников, и многих других. По нашим самым скромным подсчетам, это порядка 20 тысяч человек, из них около половины заняты в сельском хозяйстве.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-13

Профсоюзы вышли с инициативной дать возможность тем, кто отработал больше половины необходимого стажа до 1 января 2009 в особых условиях, не переходить в профессиональную пенсионную систему. Глава государства поддержал.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-16

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Это позволило лицам, отработавшим не менее половины специального стажа до 1 января 2009 года, остаться в общей пенсионной системе. Выйти на пенсию досрочно и получать пенсию, исходя из средств общей пенсионной системы, которая значительно выше профессиональных пенсий.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-19

Главное, что сейчас у работников появился выбор: продолжать работать в неблагоприятных условиях и накапливать средства на персональном счете или получать обычную пенсию.

Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит-22

# Пенсии # общество # Алена Сырова # Елена Манкевич # Валерий Ковальков # Фотофакт

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