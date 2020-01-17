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Выпуск карт учащегося могут возобновить в марте 2020-го

17 января 2020 14:49
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Новости Беларуси. В стране приостановили выпуск карты учащегося для школьников. Она объединяла в себе функции пропуска в школу, платежного инструмента и проездного в транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусбанке пояснили, что дело не в приостановке и возобновлении эмиссии БЕЛКАРТ, а в том, что сейчас власти работают над документом, который будет регламентировать работу таких многофункциональных карточек для школьников и студентов. Ориентировочно выпуск карт учащегося возобновится в марте 2020 года.

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# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская

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