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В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр

17 января 2020 15:20
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Новости Беларуси. Новый кабинет оснащен по последнему слову техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр-1

Здесь появились современные ноутбуки и Lego-конструкторы. Образовательное пространство дает возможность школьникам углубленно заниматься программированием и робототехники. Кстати, педагоги не остаются в стороне и проходят курсы по повышению квалификации.

В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр-4

Анжела Нефедова, руководитель Steam-центра гимназии Дзержинска:
Программированием дети занимались всегда, на протяжении последних нескольких лет с ними сотрудничают педагоги. Это современное направление их очень интересует. Вы знаете, что многие дети планируют связать в дальнейшем свою деятельность именно с IT-сферой.

В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр-7

Егор Кузовков, учащийся гимназии Дзержинска:
Я занимаюсь робототехникой четвертый год. Мне нравится то, что можно создать не только что-то по инструкции. Например, вот эту модель, которую мы собрали с нуля просто, именно сами придумали.

В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр-10

Следующим в планах руководства школы – создание направления по 3D-программировании. Для этого в центр приобрели 3D-принтер.

В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр-13

# Школы в Беларуси # общество # Анжела Нефедова # Егор Кузовков # Фотофакт

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