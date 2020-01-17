В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр

Новости Беларуси. Новый кабинет оснащен по последнему слову техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь появились современные ноутбуки и Lego-конструкторы. Образовательное пространство дает возможность школьникам углубленно заниматься программированием и робототехники. Кстати, педагоги не остаются в стороне и проходят курсы по повышению квалификации.

Анжела Нефедова, руководитель Steam-центра гимназии Дзержинска:

Программированием дети занимались всегда, на протяжении последних нескольких лет с ними сотрудничают педагоги. Это современное направление их очень интересует. Вы знаете, что многие дети планируют связать в дальнейшем свою деятельность именно с IT-сферой.

Егор Кузовков, учащийся гимназии Дзержинска:

Я занимаюсь робототехникой четвертый год. Мне нравится то, что можно создать не только что-то по инструкции. Например, вот эту модель, которую мы собрали с нуля просто, именно сами придумали.