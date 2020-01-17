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«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

17 января 2020 15:35
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Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью-1

Его участники преображают квартиры, в которых проживают люди с инвалидностью. В 2019 году уже сделали ремонт в квартире семьи Борисюк в Малиновке. В семье воспитываются четверо детей, двое имеют инвалидность.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью-4

Сейчас готовятся к еще одному. Ремонт ожидает квартиру семьи Римашевичей: там отец воспитывает дочь, которая борется с онкологией. Авторский дизайн проекта разрабатывают студенты творческой студии.

«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью-7

Наталья Гайдукевич, дизайнер-декоратор:
Работа ведется таким образом. У нас есть семья. Туда съездили наши студенты, они все делают свой дизайн, декор-проект для этой комнаты, представляют его на защите выпускной работы. Мы выбираем лучший и приступаем к его реализации.

Реализуется проект благодаря спонсорской помощи. В перспективе он может охватить почти 90 человек.

# Благотворительная акция # общество # Наталья Гайдукевич # Фотофакт

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