«Добрая переделка». В рамках акции в Минске преображают квартиры людей с инвалидностью

Новости Беларуси. В столице начался второй этап социального благотворительного проекта. Это совместная акция городских властей, дизайнеров и представителей бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его участники преображают квартиры, в которых проживают люди с инвалидностью. В 2019 году уже сделали ремонт в квартире семьи Борисюк в Малиновке. В семье воспитываются четверо детей, двое имеют инвалидность.

Сейчас готовятся к еще одному. Ремонт ожидает квартиру семьи Римашевичей: там отец воспитывает дочь, которая борется с онкологией. Авторский дизайн проекта разрабатывают студенты творческой студии.

Наталья Гайдукевич, дизайнер-декоратор:

Работа ведется таким образом. У нас есть семья. Туда съездили наши студенты, они все делают свой дизайн, декор-проект для этой комнаты, представляют его на защите выпускной работы. Мы выбираем лучший и приступаем к его реализации.

Реализуется проект благодаря спонсорской помощи. В перспективе он может охватить почти 90 человек.