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«Курсы юных блогеров». В чём польза для ребёнка?

20 октября 2023 12:53
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Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Курсы юных блогеров». В чём польза для ребёнка?-1

Михаил Кудин, пластический хирург:
Я знаю, что есть сейчас даже отдельные курсы юных блогеров. Как-то у меня даже дочка попросила, я искал. Это было на летних каникулах, поэтому я тогда не нашел, но есть такие истории. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого, потому что это позволяет подготовить ребенка к будущей взрослой жизни, как к реакции на какой-то негативный момент, который обязательно у него возникнет. Это должна быть роль родителей либо специального тренера, который будет ему помогать в этом продвинуться и сделать. На этих этапах какие-то отрицательные эмоции, если они не выражены в каком-то физическом ключе, маленькие, подготавливают. Как в любой медицине сказано, что избыточный стресс вреден, небольшой стресс формирует устойчивость.

«Курсы юных блогеров». В чём польза для ребёнка?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Естественно, есть такое понятие, как дистресс и эустресс. Как стресс, который на вас негативно влияет, и стресс, который заставляет мобилизоваться и становиться сильнее, как в той самой поговорке.

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# Интернет # общество # Михаил Кудин # Денис Северов # Фотофакт

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