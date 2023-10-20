«Курсы юных блогеров». В чём польза для ребёнка?

Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Кудин, пластический хирург:

Я знаю, что есть сейчас даже отдельные курсы юных блогеров. Как-то у меня даже дочка попросила, я искал. Это было на летних каникулах, поэтому я тогда не нашел, но есть такие истории. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого, потому что это позволяет подготовить ребенка к будущей взрослой жизни, как к реакции на какой-то негативный момент, который обязательно у него возникнет. Это должна быть роль родителей либо специального тренера, который будет ему помогать в этом продвинуться и сделать. На этих этапах какие-то отрицательные эмоции, если они не выражены в каком-то физическом ключе, маленькие, подготавливают. Как в любой медицине сказано, что избыточный стресс вреден, небольшой стресс формирует устойчивость.