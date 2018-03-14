Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора

Новости Беларуси. Беларусь в третий раз примет участие в международном конкурсе профмастерства «WorldSkills». Он пройдет в 2019 году в российской Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но уже сегодня в нашей стране начинают подготовку к участию в масштабном проекте. Так, в Витебске стартовал региональный этап национального отбора. Первыми участники соревнований демонстрировали навыки в кирпичной кладке, облицовке плиткой и строительстве конструкций из гипсокартона. Позже состоятся конкурсы по различным направлениям: от ресторанного сервиса и флористики до производства мебели.

Стать участниками проекта могут как квалифицированные рабочие, так и студенты. Главное условие – не старше 22 лет.