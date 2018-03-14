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Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора

14 марта 2018 06:38
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Новости Беларуси. Беларусь в третий раз примет участие в международном конкурсе профмастерства «WorldSkills». Он пройдет в 2019 году в российской Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но уже сегодня в нашей стране начинают подготовку к участию в масштабном проекте. Так, в Витебске стартовал региональный этап национального отбора. Первыми участники соревнований демонстрировали навыки в кирпичной кладке, облицовке плиткой и строительстве конструкций из гипсокартона. Позже состоятся конкурсы по различным направлениям: от ресторанного сервиса и флористики до производства мебели.

Стать участниками проекта могут как квалифицированные рабочие, так и студенты. Главное условие – не старше 22 лет.

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора-1

Егор Самохвал, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Выкладывали кладку 10 часов. Самое главное, чтобы были все критерии в норме: чтобы плоскость соответствовала, чтобы все швы были нужного размера. Хочу представлять Беларусь на международном конкурсе.

Подготовка к «WorldSkills-2019»: в Витебске стартовал этап национального отбора-4

Дмитрий Хома, начальник управления образования Витебского облисполкома:
Ребята, в первую очередь, профессионально растут. Вырастают настолько, что сами могут открывать свои предприятия, работать самостоятельно и, естественно, обладают теми навыками, которые позволяют им иметь достойную заработную плату.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Дмитрий Хома # Егор Самохвал

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