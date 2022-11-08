«Подготовка была очень долгой и интересной». В Минске проходит конкурс «Студент года»

Новости Беларуси. Отличники во всех сферах. Во Дворце профсоюзов проходит городской этап конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 участников представляют свои учебные заведения. У конкурсантов за плечами недели подготовки. Каждый 8 ноября представит творческий номер, продемонстрирует свое умение держаться на сцене. Для членов жюри немаловажны и ораторские способности.

Павел Лащевский, участник конкурса, студент Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Подготовка была очень долгой и интересной. Мы уже на протяжении двух недель с ребятами собираемся, репетируем и дефиле, и свои творческие номера, ораторские номера. Сегодня будет масштабное шоу, будет много сюрпризов и интересных новых творческих номеров.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Для нас самое главное – выбрать человека, который уверенно себя ведет на сцене и готов представлять Минск на республиканском этапе. На протяжении двух недель наши ребята проходили различные мастер-классы, принимали участие в мероприятиях на сплочение, как правильно выступать на сцене. Самое главное, для нас, для молодежи, – очень приятно, что очень активно молодежь наша принимает участие в данном проекте. И я уверен, что в следующем году все учреждения высшего образования, которые находятся на территории Минска, будут принимать участие.