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Подготовить специальную обувь и поесть. Как правильно окунаться в купели, чтобы не заболеть?

18 января 2021 12:55
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Новости Беларуси. Одни в ледяной воде оказываются совершенно случайно, а другие – по собственному желанию. Уже завтра официально открываются купели, это три точки в Минске. Гости программы «Большой город», Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС, напомнили, как правильно окунаться, чтобы не заболеть.

Подготовить специальную обувь и поесть. Как правильно окунаться в купели, чтобы не заболеть?-1

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:
Во-первых, специальная обувь, теплая одежда, не употреблять горячительные напитки, не путать их с горячими. Алкоголь не есть друг в таких ситуациях. Оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему не только резкое изменение температур, но и алкоголь. В этой ситуации можно схлопотать проблему, поэтому в этом отношении стоит согреваться теплым чаем, надевать сухую одежду, по возможности, быстро. У людей будет возможность отогреться в специальных палатках, которые мы будем устанавливать в этих точках. Можно будет покушать и солдатскую кашу, добавить энергии. Стоит отметить, что когда вы отправляетесь на окунание, вы должны быть сыты, потому что еда это энергия, она организму пригодится, чтобы восполнить теплоотдачу. Это, пожалуй, из основных правил, чтобы быть аккуратными, соблюдать требования. Если что-то не будете знать, можете спросить у специалистов, которые будут на месте.

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# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Илона Волынец # Сергей Вечер

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