Подготовить специальную обувь и поесть. Как правильно окунаться в купели, чтобы не заболеть?

Новости Беларуси. Одни в ледяной воде оказываются совершенно случайно, а другие – по собственному желанию. Уже завтра официально открываются купели, это три точки в Минске. Гости программы « Большой город », Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС, напомнили, как правильно окунаться, чтобы не заболеть.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

Во-первых, специальная обувь, теплая одежда, не употреблять горячительные напитки, не путать их с горячими. Алкоголь не есть друг в таких ситуациях. Оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему не только резкое изменение температур, но и алкоголь. В этой ситуации можно схлопотать проблему, поэтому в этом отношении стоит согреваться теплым чаем, надевать сухую одежду, по возможности, быстро. У людей будет возможность отогреться в специальных палатках, которые мы будем устанавливать в этих точках. Можно будет покушать и солдатскую кашу, добавить энергии. Стоит отметить, что когда вы отправляетесь на окунание, вы должны быть сыты, потому что еда – это энергия, она организму пригодится, чтобы восполнить теплоотдачу. Это, пожалуй, из основных правил, чтобы быть аккуратными, соблюдать требования. Если что-то не будете знать, можете спросить у специалистов, которые будут на месте.