«Нужно обязательно защищать руки». Как гулять, когда на улице -20?

Новости Беларуси. Крещение и крещенские морозы, как в книжках. На этих выходных – заветный минус. Тем не менее в такой мороз стоит ли с детками выходить на улицу? Об этом в студии « Большого города » рассказали Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска, и Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

Кратковременные прогулки в такой мороз могут быть полезными, потому что воздух чистый, приятный. Но тем не менее переусердствовать не стоит. Обязательно нужно надевать головные уборы, защищать руки, чтобы снизить теплоотдачу организма, конечно же, укутываться шарфами. В принципе, одежда должна быть свободная, не сковывать движения, желательно, из натуральных тканей – шерсть, хлопок. И, безусловно, обувь: где-то может быть наледь, гололед. Чтобы не получить травмы и не угодить в травмпункт, стоит обувать хороший протектор на обуви и следить за местами, которые могут быть опасны.

Илона Волынец, ведущая:

И побольше двигаться, наверное, надо?

Ольга Мельченко:

Конечно же, да.