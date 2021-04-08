Поддержка многодетных семей в Беларуси. Какие льготы предоставляются?

Более ста тысяч – именно столько в Синеокой семей, где ребятишек трое и даже больше. Большие и дружные кланы обладают почетным статусом многодетных. А поскольку поддержка семьи – ключевое направление социальной политики, отважным родителям положено немало бонусов. Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Семейный капитал, который предоставляется при рождении третьего или последующих детей. За период реализации программы семейного капитала с 2015 года открыто свыше 96 тысяч вкладов в семейный капитал. Каждый месяц открывается порядка 1 300 таких вкладов, суммарно на счетах белорусов находится свыше 2,4 миллиарда рублей. Снижение таможенных платежей на 50 %, льготы за оплату воды, газа, электричества.

Льготные кредиты, субсидии на погашение кредитного долга и даже земельные участки абсолютно бесплатно. Немаловажную роль в поддержке многодетных играет и содействие в строительстве жилья. Так, например, только за 2020 год счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 12,5 тысячи многодетных семей. Владислав Шаповалов, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В целях выполнения поручения главы государства, начиная с 2021 года многодетные семьи, стоящие на учете нуждающихся, с момента постановки на учет в течение одного года будут направляться на улучшение своих жилищных условий. Также они могут воспользоваться государственной поддержкой в рамках Указов № 13 и № 240.

По 20 квадратов на каждого. Многодетным семьям из пяти человек положены шикарные, просторные апартаменты. Это может быть как одна большая квартира, так и две поменьше взамен. Выгодное предложение рождает высокий спрос. Достаточно взглянуть на статистику: согласно последним данным, уже в 2021 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий находятся свыше сорока тысяч семей. Владислав Шаповалов:

С каждым годом количество квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории многодетные семьи продолжает расти. Если в 2018 году было 8 800 квартир, в 2019 году – более 10 тысяч и на конец 2020 года уже было более 12 тысяч квартир.

Подрастающие члены большого семейства также могут рассчитывать и на социальные гарантии в сфере образования. Среди них получение скидок на обучение в высших и средних специальных учреждениях образования. Светлана Белаш:

Бесплатное питание в школе, 50 % стоимости учебников, 50 % стоимости питания в дошкольных учреждениях, ежегодная материальная помощь на подготовку к школе многодетным семьям.

Довольно распространена и адресная помощь: cемьи с доходом ниже нормы государство обязательно обеспечивает всеми необходимыми продуктами питания. Светлана Белаш:

При рождении двойни, тройни бесплатное обеспечение продуктами питания осуществляется независимо от совокупного дохода семьи. Средний набор продуктов питания, его стоимость свыше 100 рублей в месяц.