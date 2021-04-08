Поддержка многодетных семей в Беларуси. Какие льготы предоставляются?
Более ста тысяч – именно столько в Синеокой семей, где ребятишек трое и даже больше. Большие и дружные кланы обладают почетным статусом многодетных. А поскольку поддержка семьи – ключевое направление социальной политики, отважным родителям положено немало бонусов.
Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Семейный капитал, который предоставляется при рождении третьего или последующих детей. За период реализации программы семейного капитала с 2015 года открыто свыше 96 тысяч вкладов в семейный капитал. Каждый месяц открывается порядка 1 300 таких вкладов, суммарно на счетах белорусов находится свыше 2,4 миллиарда рублей. Снижение таможенных платежей на 50 %, льготы за оплату воды, газа, электричества.
Льготные кредиты, субсидии на погашение кредитного долга и даже земельные участки абсолютно бесплатно. Немаловажную роль в поддержке многодетных играет и содействие в строительстве жилья. Так, например, только за 2020 год счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали более 12,5 тысячи многодетных семей.
Владислав Шаповалов, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
В целях выполнения поручения главы государства, начиная с 2021 года многодетные семьи, стоящие на учете нуждающихся, с момента постановки на учет в течение одного года будут направляться на улучшение своих жилищных условий. Также они могут воспользоваться государственной поддержкой в рамках Указов № 13 и № 240.
По 20 квадратов на каждого. Многодетным семьям из пяти человек положены шикарные, просторные апартаменты. Это может быть как одна большая квартира, так и две поменьше взамен. Выгодное предложение рождает высокий спрос. Достаточно взглянуть на статистику: согласно последним данным, уже в 2021 на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий находятся свыше сорока тысяч семей.
Владислав Шаповалов:
С каждым годом количество квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории многодетные семьи продолжает расти. Если в 2018 году было 8 800 квартир, в 2019 году – более 10 тысяч и на конец 2020 года уже было более 12 тысяч квартир.
Подрастающие члены большого семейства также могут рассчитывать и на социальные гарантии в сфере образования. Среди них получение скидок на обучение в высших и средних специальных учреждениях образования.
Светлана Белаш:
Бесплатное питание в школе, 50 % стоимости учебников, 50 % стоимости питания в дошкольных учреждениях, ежегодная материальная помощь на подготовку к школе многодетным семьям.
Довольно распространена и адресная помощь: cемьи с доходом ниже нормы государство обязательно обеспечивает всеми необходимыми продуктами питания.
Светлана Белаш:
При рождении двойни, тройни бесплатное обеспечение продуктами питания осуществляется независимо от совокупного дохода семьи. Средний набор продуктов питания, его стоимость свыше 100 рублей в месяц.
Существуют определенные гарантии и в трудовом законодательстве: многодетным родителям, воспитывающим детей до 16 лет, положен дополнительный выходной с сохранением дневного заработка. Также есть возможность выходить на пенсию досрочно. Обратиться за получением льгот можно в местные исполнительные органы, но только после официального подтверждения статуса многодетной семьи.