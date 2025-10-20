«Минчанка» проиграла «Ленинградке» в российской Суперлиге

Третий матч, второе поражение. «Минчанка» неудачно погостила у «Ленинградки» в рамках российской Суперлиги. Хозяйки площадки победили всухую, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Россиянки были безусловными фаворитками. У них гораздо более качественный состав исполнительниц. Волейболистки из Санкт-Петербурга сходу завладели инициативой. В дебютном сете наши девушки пытались сопротивляться – 25:19. Во втором отрезке превосходство «Ленинградки» получилось еще заметнее – 25:17. Сергей Чесновицкий пытался внести коррективы в действия своих подопечных. Ничего не помогало – 17:25. В итоге соперницы уложились в час с небольшим. Горожанки с тремя баллами в активе остались на 11-й позиции турнирной таблице. Победительницы стали четвертыми. Следующий матч «Минчанка» проведет в пятницу дома против «Заречье-Одинцово».