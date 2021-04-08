Минск накрыло снегом в апреле. На дорогах заторы и аварии

Новости Беларуси. Несмотря на календарную середину весны, в Минск вернулась зима. Столицу 8 апреля буквально накрыло снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несмотря на календарную середину весны, в Минск вернулась зима. Столицу 8 апреля буквально накрыло снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за этого значительно осложнилась транспортная обстановка, на дорогах заторы и аварии, останавливалось троллейбусное движение. Так, затруднения на дорогах с самого утра наблюдались в районе улиц Орловской, Якуба Коласа, Ленина, Ульяновской и на Победителей. Аварии зафиксированы на Якуба Коласа возле ЦУМа и на развязке Орловской с проспектом Победителей.
В ГАИ призвали водителей быть внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. А синоптики накануне объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы. Ожидается, что ближе к полудню снег прекратится.