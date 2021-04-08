Прямой эфир

Минск накрыло снегом в апреле. На дорогах заторы и аварии

08 апреля 2021 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на календарную середину весны, в Минск вернулась зима. Столицу 8 апреля буквально накрыло снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск накрыло снегом в апреле. На дорогах заторы и аварии-1

Из-за этого значительно осложнилась транспортная обстановка, на дорогах заторы и аварии, останавливалось троллейбусное движение. Так, затруднения на дорогах с самого утра наблюдались в районе улиц Орловской, Якуба Коласа, Ленина, Ульяновской и на Победителей. Аварии зафиксированы на Якуба Коласа возле ЦУМа и на развязке Орловской с проспектом Победителей.

Минск накрыло снегом в апреле. На дорогах заторы и аварии-4

В ГАИ призвали водителей быть внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. А синоптики накануне объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы. Ожидается, что ближе к полудню снег прекратится.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реконструкцию улицы Гагарина в Витебске планируют завершить в июне
08 апреля 2021 07:28

Реконструкцию улицы Гагарина в Витебске планируют завершить в июне

Марина Шкроб: женщины у нас в стране были более уязвимы в том смысле, что они сталкивались чаще с коронавирусом
08 апреля 2021 07:07

Марина Шкроб: женщины у нас в стране были более уязвимы в том смысле, что они сталкивались чаще с коронавирусом

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят
08 апреля 2021 06:49

«В этой шубке его не продует». Посмотрите, как на предприятии шьют попоны для новорождённых телят