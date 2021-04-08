Минск накрыло снегом в апреле. На дорогах заторы и аварии

Из-за этого значительно осложнилась транспортная обстановка, на дорогах заторы и аварии, останавливалось троллейбусное движение. Так, затруднения на дорогах с самого утра наблюдались в районе улиц Орловской, Якуба Коласа, Ленина, Ульяновской и на Победителей. Аварии зафиксированы на Якуба Коласа возле ЦУМа и на развязке Орловской с проспектом Победителей.