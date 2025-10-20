Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу

Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток? На площадке ток-шоу «По существу» с экспертами обсудили тему, которая касается всех: и пешеходов, и водителей. В ГАИ привели статистику по числу погибших в ДТП

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Отмечу, что после ДТП, которое в 2023-м году в феврале произошло в Смолевичском районе, был проделан большой пласт работы и по организационным мероприятиям, но основной из видов деятельности, именно профилактической, Госавтоинспекции, ежеквартально, если следить все СМИ, мы проводили эти мероприятия по контролю за соблюдением маршрутных транспортных средств. Причем не то что ежеквартально, в принципе, ежедневно, 24 на 7, это работа сотрудников Госавтоинспекции: выявлять и пресекать данные правонарушения. Просто где-то больше акцент привлечения СМИ делали ежеквартально. Крупные города – Минск и все областные центры – проводили такие профилактические акции ежемесячно. До совершения этого ДТП нами выявлено более 4 000 правонарушений водителями маршрутных транспортных средств. Это вот именно касаемо пресечения правонарушений. Но много и организационной работы.

Виктор Ротченков:

Это и изменение нормативно-правовых актов. Ряд предложений направлен на изменение порядка движения всех маршрутных транспортных средств, которые осуществляют перевозку граждан. Поэтому тот миф о том, что случилось ДТП, и мы только тогда и об этом вспоминаем, он полностью неверен. Хотел бы привести ту статистику, которую я уже приводил, о том, что до совершения ДТП у нас на 37 % сократилось количество ДТП с маршрутным транспортным средством и больше, чем на половину пострадавших. А до совершения этого ДТП у нас ни одной гибели не было допущено в общественном транспорте, а если просмотреть прошлые года, за 9 месяцев уже были ДТП, в которых погибали именно пассажиры и водители маршрутных транспортных средств. Этот график – это отображение в целом статистики по числу погибших в Республике Беларусь за 20 лет. Если вы можете увидеть, в 2005 и 2006 их количество было в районе 1 700, то в 2024 году 434 смерти. Вот цифры, которые отображают ту всю совместную деятельность всех госорганов, которые именно работают по обеспечению безопасности дорожного движения. Как транспортная инспекция осуществляет контроль маршруток?

Кирилл Казаков, СТВ:

Я ехал как-то в час пик, и там стояли, лежали, висели. Почему эти маршрутки никто не проверяет? Вот почему минские маршрутки – частные, ладно, хорошо, они за город выезжают... А минские? Поверьте мне, что я не единственный пассажир, который вот так вот едет. Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Что касается таких маршруток, то я вам хочу сказать, что транспортная инспекция, во-первых, контроль не ослабляла, то есть как мы проверяли, так и проверяем маршрутные транспортные средства. Что касается городских перевозок, то и такие факты тоже имеют место быть, вот. Выявляется, конечно, и нарушения перевозки пассажиров сверх нормы, установленной заводом-изготовителем.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров «АППП», юрист:

Смотрите, на определенных маршрутах, которые вы озвучивали, – Руденск, Свислочь, Смолевичи – мои перевозчики, которые являются членами Ассоциации, потихонечку, уже после смолевической аварии, начали переходить на перевозку пассажиров категории М3. Это уже большие автобусы. Никто просто не хочет, не дай бог... Это самая страшная трагедия для любого перевозчика, это погибшие люди, понимаете? Но есть опять же определенные сложности. Во-первых, весь пригород, стоимость проезда регулируется со стороны государства. И у нас за три года нам добавили одну копеечку за километр, чтобы этот проезд подорожал. За три года поднялась на 50 копеек стоимость. Представьте, что у тебя транспортное средство ты покупаешь, 50 тысяч долларов отдаешь, ну в эквиваленте, за три автобуса, что покупаешь один, который сейчас стоит 230, а тебе добавили копеечку. Мигранты могут сесть за руль белорусских автобусов? Мнение экспертов

Кирилл Казаков:

Где получше... Это нормальная история. Они едут зарабатывать, кто-то старается здесь заработать. Я опять же говорю, если бы люди боялись начинать бизнес, они бы его не начинали. Но вот опять же пример того же Минска, маршрутки как ездили, так и ездят. Если у нас уходят условные таксисты... Екатерина Станкевич:

Но Беларусь – это не только Минск. Кирилл Казаков:

Понятное дело. Но я говорю то, что я вижу. Почему? Потому что не хочу рассказывать, где я сейчас не был. Но если у нас из Минска уехали, например, как многие говорят, таксисты после определенных там фискальных решений государства, то приехали мигранты.

Алена Сырова, СТВ:

Слушайте, Президент прямым текстом говорил, когда стал вопрос по поводу трудовых мигрантов. Он прямым текстом сказал, что если мы хотим, чтобы к нам не приезжали гости работать, не приезжали какие-то другие люди, мы должны работать сами. Если нас устраивает, что кто-то будет за нас выполнять ту работу, которую мы сами не хотим выполнять по каким-то причинам, потому что нам мало платят, потому что нам просто не нравится или что-то еще, тогда не возмущайтесь. О том, что какое-то время нужно тем же самым таксистам, которые к нам приезжают из Таджикистана, из Узбекистана, для того чтобы адаптироваться, наловчиться и научиться здесь жить. Да, их там контролируют, они там сдают экзамены, но, честно вам скажу, когда мы вот там полтора года назад или год назад эту тему обсуждали, и понятно, что даже мы с Кириллом говорили о том, что есть вопросы к этим ребятам, которые за рулем, они там города не знают. Вот недавно я ехала с человеком явно не белорусом. Ну и ни одного нарекания у меня к нему в принципе нет. Кирилл Казаков:

Здесь же вопрос в том, что наши выезжают туда, они там кем являются? Мигрантами, правильно? Поэтому к нам приезжают те же самые мигранты. Когда вы говорите, что у нас не хватает водителей, поверьте мне, вот этот рубикон когда-нибудь будет пройден, и за руль автобусов сядут мигранты. Пусть эта техника светится как елка, если это спасет хоть одну жизнь – Кирилл Казаков о сельскохозяйственном транспорте