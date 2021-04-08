​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой

Новости Беларуси. Батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады прошло с участием военнослужащих запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники продемонстрировали боевую слаженность и достойный уровень. А ведь буквально месяц назад многие бойцы не знали друг друга и не предполагали, что им придется вернуться в армейский строй и восстановить навыки в вопросах защиты родины. Подготовку запасников лично оценил министр обороны.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Особенностью данных учений является то, что участники все до одного – это военнообязанные запаса. Это именно те люди, и молодые, и не совсем молодые, которые еще вчера стояли у станков. Вполне достойно вчерашние гражданские люди освоили военную технику и выполняли поставленные задачи.