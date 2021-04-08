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​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой

08 апреля 2021 08:22
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Новости Беларуси. Батальонное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады прошло с участием военнослужащих запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой-1

Участники продемонстрировали боевую слаженность и достойный уровень. А ведь буквально месяц назад многие бойцы не знали друг друга и не предполагали, что им придется вернуться в армейский строй и восстановить навыки в вопросах защиты родины. Подготовку запасников лично оценил министр обороны.

​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой-4

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Особенностью данных учений является то, что участники все до одного это военнообязанные запаса. Это именно те люди, и молодые, и не совсем молодые, которые еще вчера стояли у станков. Вполне достойно вчерашние гражданские люди освоили военную технику и выполняли поставленные задачи.

​Военнослужащие запаса отработали батальонное учение с боевой стрельбой-7

Основной акцент в батальонных тактических учениях сделали на совершенствование навыков в применении всего стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты, танков, а также новых способов ведения боевых действий, тактической маскировки и применении средств разведки и связи в бою.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Некрашевич # Фотофакт

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