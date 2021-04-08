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Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

08 апреля 2021 08:24
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Новости Беларуси. В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой-1

Программа проверки, которая рассчитана на 24 часа, предусматривает отключение высоковольтных линий и наблюдение за режимом работы энергосистемы с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Аналогичные тесты пройдут 11 апреля. Таким образом белорусские специалисты проводят испытания энергосистемы на фоне запланированного выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

# Электроснабжение # общество # Фотофакт

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