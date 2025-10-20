В Минске более 13 тыс. многодетных получили право на досрочное распоряжение семейным капиталом

Улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. В столице более 13 тысяч многодетных получили право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чаще всего деньги направляют на решение квартирного вопроса. Это строительство и приобретение жилья, а также погашение кредитов. С начала действия программы в Минске принято более 20 тысяч решений о назначении семейного капитала. Отметим, выплата назначается многодетным при рождении, усыновлении или удочерении третьего ребенка. С начала 2025 года размер семейного капитала составляет более 33 тысяч рублей.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Семьи активно пользуются государственной поддержкой. 75 % из семей потратили средства семейного капитала на улучшение жилищных условий различными способами. Немаловажными стали последние новшества, которые введены в программе семейного капитала. Это возможность использовать досрочно семейный капитал на улучшение жилищных условий.

Беларусь держит курс на поддержку многодетных родителей. И их с каждым годом в нашей стране становится все больше. Сейчас в столице почти 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 50 тысяч детей.