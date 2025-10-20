Лучшим игроком 25-го тура ЧБ по футболу признан Алексей Бутаревич

Полузащитник жодинского «Торпедо» внес значительный вклад в викторию своего коллектива над «Славией». Вначале он ассистировал партнеру, отдав пас-конфетку. А затем забил уже сам, удвоив преимущество. Исполнитель и в дальнейшем оставался заметной фигурой на поле. У него 86 % точных передач, 3 перехвата и 2 отбора. «Торпедо» победило мозырян 3:2 и вернулось на 4-е место в таблице. Отставание от третьей позиции составляет три балла. При этом у жодинцев поединок в запасе.

На вершине остается «МЛ Витебск». Он опережает минское «Динамо» на 6 очков. Но имеет на одну встречу больше. До конца первенства остается сыграть по 5 матчей. В последнем туре претенденты на золото встретятся лицом к лицу.