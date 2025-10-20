Уровень бедности в Польше продолжает расти, затрагивая около пяти миллионов человек. При этом, по данным отчета Польского комитета Европейской сети по борьбе с бедностью, около миллиона поляков не получают государственной социальной помощи, так как их доходы незначительно превышают установленные лимиты. В крайней нищете проживают 1 миллион 900 тысяч человек, которым не хватает средств на основные потребности: жилье, еду, одежду и лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно остро эта проблема стоит среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, где индексация пенсий и увеличение пособий оказались недостаточными для улучшения их положения. Отчет также указывает на недостатки в польских стратегиях борьбы с бедностью и социальной изоляцией на национальном и региональном уровнях, включая отсутствие четких целей по сокращению бедности и неравенства в проекте Стратегии развития Польши до 2035 года. Вместо решения внутренних проблем, Польша продолжает инвестировать значительные средства в милитаризацию, в частности, в строительство «стены дронов» на восточной границе.