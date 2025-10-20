Егор Карабань признан лучшим новичком недели в МХЛ

Егор Карабань признан лучшим новичком недели в Молодежной хоккейной лиге. 17-летний исполнитель стал главным творцом победы «Динамо-Шинника» над «Капитаном», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Форвард принял участие в трех поединках, в которых набрал столько же бомбардирских баллов. Звездный час наступил в противостоянии с «Капитаном». Представитель бобров отправил в ворота соперника 2 шайбы. Дебютная оказалась победной. Показатель полезности игрока составил +1. Нападающий также заблокировал 2 неприятельских выстрела, провел силовой прием и совершил 2 перехвата. Наш клуб выдает отменную серию из 8 викторий кряду. Как закономерный итог – 5-е место в золотом дивизионе Западной конференции.