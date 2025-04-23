За последние четыре года в Беларуси количество проверок сократилось вдвое – Герасимов

За последние четыре года в Беларуси количество проверок сократилось вдвое. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м приоритетами работы КГК были вопросы бюджета, госсобственности, потребительского и финансового рынков, а также практически все отрасли экономики. Особое внимание контролю за выполнением поручений Президента и тем направлениями, которые затрагивает непосредственно интересы наших граждан. Каждое шестое обращение в комитет получило положительное разрешение. Работа с людьми – одно из ключевых направлений.

Сергей Казачок, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Основные вопросы у граждан – это работы жилищно-коммунального хозяйства. И, конечно же, люди обращаются и с вопросом благоустройства дворовых территорий, и ремонтом жилых домов, скажем так, улучшением обслуживания, улучшением оказания жилищно-коммунальных услуг. Это, конечно, основные направления. Именно погрузившись и пообщавшись с гражданами, мы понимаем, какие на сегодняшний день есть у людей проблемы, можем услышать из первых уст, что их волнует. И, конечно, это потом используется, потому что нельзя просто, прибыв в регион, походив по территории, понять, какие проблемы на сегодняшний день есть. Поэтому, конечно, только обращение, только вот эта обратная связь позволяет глубже понять те проблемы, которые на сегодняшний день есть у граждан и которые необходимо нам совместно решать.

Также сегодня, 23 апреля, пройдет очередное заседание сессии Палаты представителей. Депутаты рассмотрят заявление Национального собрания в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.