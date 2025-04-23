Почему возникает религиозная вражда? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Традиционно в пасхальный день Александр Лукашенко побывал в храме и принял участие в праздничном богослужении. А после того, как торжественная литургия завершилась, то обратился к народу с поздравлением и президентским напутствием. Там же глава государства сообщил, что в ближайшие планы правительства входит создание центров основных религий в Беларуси, что с учетом относительной многоконфессиональности нашей страны помогало бы представителям разных религий стать ближе.

По словам главы государства, самой многочисленной конфессией в Беларуси является православие, к которому относится более 85 % населения нашей страны. «Вторая по значимости – это католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник», – сообщил Александр Лукашенко о статистических данных по Беларуси. В то же время, помимо представителей данных религиозных групп, в стране также проживают и те, кто придерживается иудаизма, ислама или других деноминаций, о которых мы мало что знаем, помимо названия.

И если вспомнить опыт истории как на почве религиозного разнообразия нередко велись наиболее длительные и ожесточенные войны, то очевидно, что ход размышлений главы государства направлен на безопасность. Ведь, например, в рамках того же христианства люди могли продолжать борьбу не одно столетие. И несмотря на то, что фундаментальные религиозные тезисы были схожими, противодействие шло не на жизнь, а на смерть. Не одно столетие. И что особенно удивляет, с особой жестокостью, несмотря на то, что жизненный путь Христа был в первую очередь о любви человека к Богу и близости между людьми, как его творения.