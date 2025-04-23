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Почему возникает религиозная вражда? Мнение психолога

23 апреля 2025 09:45
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Почему возникает религиозная вражда? Мнение психолога-1

Алена Дзиодзина, психолог: 
Традиционно в пасхальный день Александр Лукашенко побывал в храме и принял участие в праздничном богослужении. А после того, как торжественная литургия завершилась, то обратился к народу с поздравлением и президентским напутствием. Там же глава государства сообщил, что в ближайшие планы правительства входит создание центров основных религий в Беларуси, что с учетом относительной многоконфессиональности нашей страны помогало бы представителям разных религий стать ближе.

По словам главы государства, самой многочисленной конфессией в Беларуси является православие, к которому относится более 85 % населения нашей страны. «Вторая по значимости – это католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник», – сообщил Александр Лукашенко о статистических данных по Беларуси. В то же время, помимо представителей данных религиозных групп, в стране также проживают и те, кто придерживается иудаизма, ислама или других деноминаций, о которых мы мало что знаем, помимо названия.

И если вспомнить опыт истории как на почве религиозного разнообразия нередко велись наиболее длительные и ожесточенные войны, то очевидно, что ход размышлений главы государства направлен на безопасность. Ведь, например, в рамках того же христианства люди могли продолжать борьбу не одно столетие. И несмотря на то, что фундаментальные религиозные тезисы были схожими, противодействие шло не на жизнь, а на смерть. Не одно столетие. И что особенно удивляет, с особой жестокостью, несмотря на то, что жизненный путь Христа был в первую очередь о любви человека к Богу и близости между людьми, как его творения.

Почему возникает религиозная вражда? Мнение психолога-3

Алена Дзиодзина: 
Базис религиозной вражды на другом, где во главу угла ставится разница, на уровне психологии восприятия преобладает переживание непонятного. В то время, как незнакомое часто пугает, толкает додумывать, воспринимая чужое как нечто враждебное. Пусть и в реальности это не так. С позиции методологии инфовойн, эта особенность восприятия – потенциал к провокациям и враждебности. Возвращаясь к тому, для чего нам создание Центра религий, фактически эта практика дарит нам знания друг о друге, открывая возможность увидеть людей, а не субъектов враждебной культуры.

«Мы создадим Музей истории мировых религий в Минске, чтобы наша молодежь знала, что такое религия и откуда корни этих религий: и христиан, православных и католиков, и мусульман, иудеев и так далее. В этот центр любой сможет прийти и посмотреть, откуда все мы, откуда наша духовность», – поделился глава государства предстоящими планами. И с точки социальной ценности – перспективы у них очень мирные.

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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