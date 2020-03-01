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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

01 марта 2020 18:13
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Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-1

Сладкий пункт в меню для солдат внутренних войск – редкость. Блины здесь подают раз в год на праздник. Так что это достаточно редкие кадры. Сослуживцев кормит Артем. На двоих с товарищем он приготовил 720 порций. Говорит: рецепт от мамы.

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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-4

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-6

Артем Шилов, военнослужащий:
Сразу могу сказать, что блины будут очень вкусные, потому что они готовятся именно в нашей войсковой части 5448. Они будут и сладкие, и пышные.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-9

Блины – десятая часть от суточной нормы калорий. А ведь в солдатском обеде еще салат, борщ и каша с котлетой. Такой рацион и в службе помогает. Кстати, многие ребята, будучи в армии, уже патрулируют улицы – это элемент подготовки.

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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-12

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Ожидали, что вот сегодня будут блины в меню?

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-15

Павел Самойленко, военнослужащий:
Честно, для меня это была неожиданность. У нас есть расписание, где мы смотрим, что нам дается, но для меня это неожиданность. И как-то приятно стало, как дома. Очень вкусно, если честно. Еще сгущеночка, то есть очень вкусно.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами-18

# Масленица в Беларуси # общество # Артем Шилов # Дмитрий Боярович # Павел Самойленко # Фотофакт

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