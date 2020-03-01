Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сладкий пункт в меню для солдат внутренних войск – редкость. Блины здесь подают раз в год на праздник. Так что это достаточно редкие кадры. Сослуживцев кормит Артем. На двоих с товарищем он приготовил 720 порций. Говорит: рецепт от мамы. Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

Артем Шилов, военнослужащий:

Сразу могу сказать, что блины будут очень вкусные, потому что они готовятся именно в нашей войсковой части 5448. Они будут и сладкие, и пышные.

Блины – десятая часть от суточной нормы калорий. А ведь в солдатском обеде еще салат, борщ и каша с котлетой. Такой рацион и в службе помогает. Кстати, многие ребята, будучи в армии, уже патрулируют улицы – это элемент подготовки. На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Ожидали, что вот сегодня будут блины в меню?