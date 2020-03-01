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На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

01 марта 2020 18:17
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Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-1

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-3

А точнее – нас поправляют историки – Марены. Этот древнеславянский мифологический персонаж символизирует немного другое.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-6

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Насамрэч вось тое, што мы спальваем пудзіла зімы, гэта ўсё ўжо такія кабінетныя міфы, бо насамрэч сутнасць была крыху ў іншым. Тут больш было абуджэнне плоднасці. І як такі прыход вясны непасрэдна яна ўспрымалася толькі на Палессі, дзе кліматычна вясна прыходзіла раней.

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-9

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-11

Марена у древних славян символизировала смерть. Если совсем просто, все плохое. Сжигая чучело, люди верили, что год будет живой и плодородный. В хорошее верят и сегодня, освобождая место для света и тепла очередной весны.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?-14

# Масленица в Беларуси # общество # Алексей Друпов # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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