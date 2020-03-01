На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А точнее – нас поправляют историки – Марены. Этот древнеславянский мифологический персонаж символизирует немного другое. Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Насамрэч вось тое, што мы спальваем пудзіла зімы, гэта ўсё ўжо такія кабінетныя міфы, бо насамрэч сутнасць была крыху ў іншым. Тут больш было абуджэнне плоднасці. І як такі прыход вясны непасрэдна яна ўспрымалася толькі на Палессі, дзе кліматычна вясна прыходзіла раней.