Команда журналистов решила преодолеть полосу препятствий минского ОМОНа. Чем закончился эксперимент?

Новости Беларуси. Новобранцы минского ОМОНа прошли испытания на право ношения черного берета. В ноябре в -5 °C и с полной боевой выкладкой они преодолевали водную преграду, затем марш-бросок – сложнейшая полоса препятствий. Одним словом, экзамен для настоящих мужчин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, почетным обладателем черного берета является и наш Президент. Правда, обязательных испытаний главе государства сдавать не пришлось. Как пояснили правоохранители, белорусский лидер получил черный берет за особые заслуги. А вот журналистам пришлось пройти и воду, и железные трубы, чтобы получить заветный головной убор. В 2022 году наши коллеги решили испытать себя на прочность наравне с ОМОНом.

Юлия Артюх, корреспондент:

Сегодня команда СМИ бросила вызов самим себе. Мы решили пройти испытания на право ношения черного берета. Представители СМИ принимают участие впервые. Конечно, мы, как и бойцы ОМОНа, прошли подготовку, тренировки. Честно говоря, было предчувствие, что не все из нас согласятся прийти сюда и пройти эти испытания. Сдача испытаний на черный берет впервые прошла на базе центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства внутренних дел Беларуси. Учебный центр находится в 20 километрах от Минска в поселке Горани и занимает площадь более 72 гектаров. Уникальность комплекса, помимо технической оснащенности и использования инновационных технологий, состоит в том, что 70 % времени обучения отдается на практические занятия. А для сдачи испытаний на черный берет был разработан специальный маршрут и создана усложненная полоса препятствий.

– Ну что, скоро начнется.

– Работаем, братья.

Вся наша экипировка весила более 10 килограмм, и стоять в ней вполне реально, а вот преодолевать казалось бы бесконечные преграды очень сложно, превозмогая боль, затрудненное дыхание и судороги в ногах. И надо отметить, что наша экипировка отличалась оснащенностью и весом от экипировки бойцов ОМОН.

Мы продолжаем свой забег, было очень тяжело бежать в противогазе. А это только начало. Я не знаю, сколько нам испытаний осталось пройти, но эти уже крайне тяжелые. Дышать тяжело.

Сдача на черный берет обязательна для всех сотрудников ОМОНа. Если вдруг не получилось сдать с первого раза (хотя такой процент совсем невелик), то есть еще две попытки, однако это добродушие не бесконечно. В случае третьей неудачи сотрудника попросят снизить планку и сменить место службы.

Мы приступаем к следующему прохождению преграды. Очередное испытание пройдено. К каждому из нас был приставлен инструктор для обеспечения нашей же безопасности. Ведь чего греха таить – не каждый день мы бегаем полностью экипированные в бронежилеты, шлемы и с автоматами.

Слез со стены – тут же надо 10 приседаний сделать. Сколько я уже сделала, не знаю, не посчитала.

Смешанные чувства внутри. На лице слезы сменялись улыбкой. Скорее всего, это была своего рода защитная реакция организма. Было больно, страшно, в какой-то момент ты понимаешь, что просто не дышишь, но желание преодолеть себя, не подвести команду и выполнить задание заглушало все физические недомогания. И это лишь небольшая часть того, что проходят бойцы ОМОНа.

Вот так вот, коллеги-журналисты, не бросают своих в тяжелых экстренных ситуациях. Как впечатление, расскажи, поделись?

Анастасия Федоненкова, корреспондент газеты «На страже»:

Без специальной подготовки, конечно, опытных «беретчиков» пройти эту трассу невозможно, но мы старались, тренировались. И у нас хоть чуть-чуть, но получилось.

– Почему пошла, не побоялась?

– Потому что характер сильный, наверное, и все-таки журналист, поэтому любопытство берет свое.

Юлия Артюх:

Мы прошли полосу препятствий протяженностью примерно километр. Справились где-то за час. И несмотря на то что преодолевали препятствия, преграды, мы должны были держать оборону, приседать, парни – отжиматься, то есть постоянная физическая нагрузка, постоянное психоэмоциональное напряжение. Тем не менее надо было подниматься и идти вперед, как бы ни было тяжело. И вот за плечами этот километр, час времени. К слову, бойцы ОМОНа преодолевают эти преграды гораздо быстрее, чем мы. И после этого еще выдвигаются на 8-километровый марш.

Оксана Канашиц, главный редактор редакции мультимедийных проектов агентства «Минск-Новости»:

Я знала, что ОМОН – это сила, но сегодня я поняла, что ОМОН – это поддержка, колоссальная поддержка. Когда ты говоришь: «Я не могу», он говорит: «Ты можешь, ты это сделаешь, я рядом». Когда тебя мужчины берут под руки, он говорит: «Просто иди, дыши, делай», ты понимаешь головой, что можешь. У тебя открывается второе дыхание, силы открываются, это невероятные эмоции, которые можно испытать.

Юлия Артюх:

Итак, завершающий этап, спарринги, которые будут проходить под открытым небом, прямо здесь. Заснеженная площадка, правда, ее подготовили, почистили, разложили татами, тем не менее погода морозная, однако это не страшно для настоящих героев, настоящих бойцов ОМОНа.

Боец Отряда милиции особого назначения:

Характер надо проявлять на марше, там нужно морально себя настраивать перед тем, чтобы сдавать на черный берет.

Боец Отряда милиции особого назначения:

Самое сложное, наверное, было проходить через воду, потому что на улице -6 °C. Спарринги, конечно, волнительно, потому что не все обладают боевыми какими-то навыками. Впечатления остаются самые лучшие, хочу сказать спасибо своим командирам, своим товарищам за то, что верили в меня.

И вот долгожданный момент вручения заветного черного берета. Из первоначально заявленного 51 бойца к марш-броску был допущен 41. А до победного финиша смогли дойти 38 сотрудников ОМОНа. Выполнять любые задачи при любых погодных условиях, подать руку помощи тому, кто рядом, а главное – защитить каждого из нас – бойцы ОМОНа всегда готовы.