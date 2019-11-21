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Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды

21 ноября 2019 20:04
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Новости Беларуси. Подарочные сумки из биоразлагаемого материала и многоразовые бутылки для питья – акция от Белорусской федерации баскетбола как способ снизить вред для окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды-1

Анна Маклакова, пресс-секретарь Белорусской федерации баскетбола:
Более 100 участниц стали обладательницами таких вот подарков, которые, мы надеемся, они будут использовать в своей повседневной жизни.

Подарочные сумки и многоразовые бутылки: как БФБ поддерживает экологические тренды-4

Например, заменив использование полиэтиленовых пакетов и также на тренировках заменив использование одноразовых пластиковых бутылок, которые плохо разлагаются в окружающей среде.

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# Экология # общество # Анна Маклакова # Фотофакт

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