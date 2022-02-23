«Подарки всегда милые, душевные, тёплые». Ирина Дорофеева рассказала, как поздравляет мужчин с 23 февраля

Что может быть лучше песни, да еще и в исполнении красивой женщины? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Ольга Бурлакова, ведущая:

У вас есть прекрасная возможность поздравить всех мужчин нашей страны с праздником.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Дорогие наши мужчины, я хочу пожелать вам любви, любви и еще раз любви. Той теплой любви, материнской заботы, той любви, которую вы сами дарите самым маленьким и любимым девочкам и самым любимым женщинам. Чтобы она была взаимной. Александра Каштанова, ведущая:

Кого вы поздравляете самым первым в этот праздник?

Ирина Дорофеева:

С детства, конечно, это папа, родной брат. К счастью, у меня есть такая возможность и сегодня поздравить моих любимых мужчин и еще много любимых мужчин – это и друзья, и коллеги. Тут главное – успеть, никого не забыть. В моем случае я могу прислать какую-нибудь поздравительную открытку в интернете, в соцсетях. Это может быть какая-то песня, специально подготовленная. Обычно мы как-то объединяем женский праздник и мужской, собираемся за семейным столом и все друг друга поздравляем. В нашей традиции – приготовить драники, что-то домашнее, очень вкусное, а подарки всегда милые, душевные, теплые. Это всегда связано с какими-то ароматами весенними, обновки какие-то. Хочется, чтобы мужчины выглядели помоложе, попижонистее, стильно. Поэтому какие-то красивые вещи. Ольга Бурлакова:

Рисковая женщина, которая на свой вкус наряды подбирает, это так сложно, даже себе порой одежду сложно подобрать.