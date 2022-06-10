В Ереване проходит встреча глав МИД стран ОДКБ. Что обсуждают?

Вопросы региональной и международной безопасности 10 июня обсуждают главы МИД стран ОДКБ. Встреча проходит в Ереване с участием генсекретаря Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызовы и угрозы современности, ситуация на внешнем контуре и ее влияние на страны, входящие в военно-политический блок – эти и другие вопросы министры рассмотрят в узком и расширенном составах. Участникам встречи будет предоставлена информация о работе по совершенствованию механизма кризисного реагирования ОДКБ, которую проводит секретариат Организации.