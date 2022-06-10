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В Ереване проходит встреча глав МИД стран ОДКБ. Что обсуждают?

10 июня 2022 07:32
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Вопросы региональной и международной безопасности 10 июня обсуждают главы МИД стран ОДКБ. Встреча проходит в Ереване с участием генсекретаря Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ереване проходит встреча глав МИД стран ОДКБ. Что обсуждают?-1

Вызовы и угрозы современности, ситуация на внешнем контуре и ее влияние на страны, входящие в военно-политический блок – эти и другие вопросы министры рассмотрят в узком и расширенном составах. Участникам встречи будет предоставлена информация о работе по совершенствованию механизма кризисного реагирования ОДКБ, которую проводит секретариат Организации.  

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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