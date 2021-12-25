«Приправы, сыры, трикотаж». Что ещё можно купить на рождественской ярмарке возле Комаровки?

Новости Беларуси. На площади у Комаровского рынка 25 декабря проходит предновогодняя рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою продукцию представили организации торговли и белорусские фермеры. Кстати, посетители могут не только приобрести товары к Новому году, но и зарядиться эмоциями. Для них подготовили праздничный концерт: флешмоб и конкурсы для взрослых и детей, танцы и любимые новогодние песни.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска:

Сегодня на ярмарке работает более 50 субъектов хозяйствования, и мы можем купить очень многое – наше, белорусское. Приправы, сыры, трикотаж, сувениры для своих любимых и близких. И, конечно же, пачаставацца нашымі блінамі з гарбатай.