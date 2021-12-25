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«Приправы, сыры, трикотаж». Что ещё можно купить на рождественской ярмарке возле Комаровки?

25 декабря 2021 11:42
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Новости Беларуси. На площади у Комаровского рынка 25 декабря проходит предновогодняя рождественская ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приправы, сыры, трикотаж». Что ещё можно купить на рождественской ярмарке возле Комаровки?-1

Свою продукцию представили организации торговли и белорусские фермеры. Кстати, посетители могут не только приобрести товары к Новому году, но и зарядиться эмоциями. Для них подготовили праздничный концерт: флешмоб и конкурсы для взрослых и детей, танцы и любимые новогодние песни.

«Приправы, сыры, трикотаж». Что ещё можно купить на рождественской ярмарке возле Комаровки?-4

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска:
Сегодня на ярмарке работает более 50 субъектов хозяйствования, и мы можем купить очень многое – наше, белорусское. Приправы, сыры, трикотаж, сувениры для своих любимых и близких. И, конечно же, пачаставацца нашымі блінамі з гарбатай.

«Приправы, сыры, трикотаж». Что ещё можно купить на рождественской ярмарке возле Комаровки?-7

Отметим, что возле Комаровки праздничный концерт будет радовать минчан и в новогоднюю ночь. Культурно-развлекательная программа продлится до 03:30. Сегодня ярмарка будет работать до 15:00.

# Ярмарки в Минске # общество # Оксана Волкова # Фотофакт

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