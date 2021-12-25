Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси. Награду руководству вручил министр ЖКХ

Новости Беларуси. Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по благоустройству. Вручить победный вымпел руководству областного центра приехал министр ЖКХ.

За последние девять лет Гомель в пятый раз удостаивается этого почетного звания. Кроме того, первое место за лучшее благоустройство территории получила главная туристическая жемчужина города – Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Денежную премию направят на развитие городского хозяйства. Также будут отмечены руководители, добившиеся лучших результатов в озеленении и благоустройстве.