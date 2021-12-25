Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси. Награду руководству вручил министр ЖКХ
Новости Беларуси. Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по благоустройству. Вручить победный вымпел руководству областного центра приехал министр ЖКХ.
За последние девять лет Гомель в пятый раз удостаивается этого почетного звания. Кроме того, первое место за лучшее благоустройство территории получила главная туристическая жемчужина города – Гомельский дворцово-парковый ансамбль.
Денежную премию направят на развитие городского хозяйства. Также будут отмечены руководители, добившиеся лучших результатов в озеленении и благоустройстве.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Разворачивается очень серьезная борьба среди городов разной категории, они разделены по категорийности. Гомель в 2020 году признан правительством победителем среди городов первой категории. Большого отрыва не получилось. Это говорит о том, что Республика Беларусь в целом, все регионы, органы местной исполнительной власти очень серьезно относятся к объектам благоустройства, содержанию улиц, дворов, скверов. И это доказывает, что бренд «Красивая, чистая Беларусь» – это не просто слова, это постоянно доказывается на деле.
В ближайшее время Гомель должен стать еще комфортнее. В числе важнейших задач – строительство Восточного обхода, магистральной дороги от северного до южного въезда.