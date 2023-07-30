Под прицелом пожилые люди. Как противостоять телефонным мошенникам?

Проблема телефонного мошенничества, когда преступники, находясь за границей, разводят людей на крупные суммы, стала актуальна для нашей страны буквально полтора года назад. Жертвами таких аферистов в Беларуси стали тысячи людей. Различными способами они передали злоумышленникам миллионы долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Факты уголовных дел по телефонным аферистам банально аналогичны – под прицелом пожилые люди. Пенсионерка из Минска по указанию мошенников продала квартиру, ювелирные изделия и вдобавок влезла в долги. В общей сложности злоумышленникам удалось завладеть почти 200 тысячами рублей. Аферисты тянут к нашим кошелькам руки из всех гаджетов, а печальнее всего то, что найти таких преступников по цифровым следам в виртуальном мире почти невозможно. Хотя число пострадавших за последние несколько лет снизилось, совокупный ущерб растет, как на дрожжах. Как противостоять злоумышленникам, не терять бдительность, не доверять и проверять?

Александра Магирани, психолог:

Важно обучаться основам информационной безопасности и быть осторожным в интернете. Некоторые базовые правила включают использование сильных паролей, игнорирование подозрительных вложений, ссылок в электронных письмах, неразглашение личной информации в социальных сетях. Никогда не отправляйте деньги незнакомым людям в интернете. Также можно использовать специальные программы для защиты компьютера и мобильных устройств. Также обратиться за помощью к специалистам в области информационной безопасности, если у вас есть подозрения на мошенничество.

Лучшее лечение – это профилактика. Профилактические ролики по ТВ, радио, в газетах и общественном транспорте, информационные листовки и памятки, безусловно, дают свои плоды. Однако самый лучший способ борьбы с телефонными мошенниками – это бездействие со стороны жертвы. Никуда не ходить, ничего не переводить, на вопросы не отвечать, пароли не диктовать, никаких кнопок, кроме сброса вызова, не нажимать. Вот поучительная история со счастливым концом. Жительница Московского района столицы уберегла свои нервы и свои деньги. Женщина по просьбе мошенников обратилась в банк за кредитом, получила одобрение, но потом расторгла сделку, ведь сотрудник банка предложила ей ознакомиться с тематической листовкой.