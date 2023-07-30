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«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?

30 июля 2023 15:09
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Проблема телефонного мошенничества, когда преступники, находясь за границей, разводят людей на крупные суммы, стала актуальна для нашей страны буквально полтора года назад. Жертвами таких аферистов в Беларуси стали тысячи людей. Различными способами они передали злоумышленникам миллионы долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Все уловки мошенников построены на методах социальной инженерии. По сути, это чистая психология – воздействие на сознание, которое провоцирует человека совершать определенные действия, отключая рациональное мышление и логику.

Под воздействием внушенного аферистами страха, человек готов идти по алгоритму, который уже разработан злоумышленниками. Нет времени и возможности переключиться или оценить ситуацию, а на той стороне серьезная психологическая подготовка и заранее отработанный механизм воздействия.

«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?-4

Сергей Шуманский:
Ежедневно в лентах появляются новости о телефонных мошенниках, представляющихся родственниками, якобы попавшими в ДТП. Несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу правоохранителей и горький опыт других потерпевших, минчане продолжают попадаться на уловки аферистов.

Злоумышленники звонят на городские номера и в основном днем, обычно в это время дома только пенсионеры. Времени и методов на обработку не жалеют, уговаривают отдать деньги часами, а затем отправляют за добычей курьера.

Но в последнее время мошенники начали, что называется, менять маски. В начале 2023-го активизировались так называемые банковские аферисты. Теперь почти каждый день в милицию обращаются пострадавшие, которых злоумышленники через Viber уговаривали взять на себя кредит.

«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?-7

У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» «Лохотрон».

Алло! Добрый день, вас беспокоят из службы безопасности банка. Хотим вас уведомить, что мы зафиксировали попытки перевода денежных средств с вашего счета.

Примерно так начинается каждый телефонный разговор с мошенником, а уже потом для развода собеседника на деньги используются самые разные уловки – от безобидных попыток узнать логин и пароль от личного кабинета до настоящих угроз. Сегодня мошенничество по телефону – это обман в ассортименте. То попавший в беду родственник позвонит, то устроитель выигрышной лотереи, то сотрудник правоохранительных органов. Но, пожалуй, самая популярная схема, по которой работают позарившиеся на чужие деньги злоумышленники – сообщения о том, что на вас якобы оформили кредит и, чтобы аннулировать сделку, нужно оформить еще один.

«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?-10

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
В столичную милицию продолжают поступать обращения от минчан, которые стали жертвами кредитных мошенников. Им звонили незнакомцы, которые называли себя сотрудниками банков и просили помощи в поиске преступников, а за отказ грозили привлечением к уголовной ответственности. Милиция призывает минчан быть бдительнее, не соглашаться на сомнительные предложения от незнакомцев. В любой подозрительной ситуации класть трубку, после чего набирать на официальные телефоны банков и правоохранительных органов.

Профессионалы – ведь как по-другому назовешь людей, которым белорусы продолжают верить, несмотря на предупреждения правоохранителей и многочисленные сообщения в СМИ? Понятно, что мошенники ловко играют на чувствах, ведут непрерывный разговор, держат собеседника в напряжении и не дают времени опомниться.

«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?-13

Александра Магирани, психолог:
Мошенники часто используют эмоциональную манипуляцию, чтобы добиваться своих целей. Они могут играть на страхе, жалости, любопытстве людей, чтобы те действовали импульсивно и не думали вообще о последствиях. Когда вам предлагают возможность, которая доступна только ограниченное время – это должно, конечно, настораживать. Часто это уловка, чтобы вы не успели ничего проверить и приняли решение в состоянии ажиотажа. Не попадайтесь на эту удочку.

Оформила сразу несколько сделок. Минчанка стала жертвой банковских аферистов – подробнее здесь.

# Мошенничество # общество # Сергей Шуманский # Александра Магирани # Фотофакт

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