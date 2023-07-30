«Вас беспокоят из службы безопасности банка». Как действуют кредитные аферисты?

Проблема телефонного мошенничества, когда преступники, находясь за границей, разводят людей на крупные суммы, стала актуальна для нашей страны буквально полтора года назад. Жертвами таких аферистов в Беларуси стали тысячи людей. Различными способами они передали злоумышленникам миллионы долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Все уловки мошенников построены на методах социальной инженерии. По сути, это чистая психология – воздействие на сознание, которое провоцирует человека совершать определенные действия, отключая рациональное мышление и логику. Под воздействием внушенного аферистами страха, человек готов идти по алгоритму, который уже разработан злоумышленниками. Нет времени и возможности переключиться или оценить ситуацию, а на той стороне серьезная психологическая подготовка и заранее отработанный механизм воздействия.

Сергей Шуманский:

Ежедневно в лентах появляются новости о телефонных мошенниках, представляющихся родственниками, якобы попавшими в ДТП. Несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу правоохранителей и горький опыт других потерпевших, минчане продолжают попадаться на уловки аферистов. Злоумышленники звонят на городские номера и в основном днем, обычно в это время дома только пенсионеры. Времени и методов на обработку не жалеют, уговаривают отдать деньги часами, а затем отправляют за добычей курьера. Но в последнее время мошенники начали, что называется, менять маски. В начале 2023-го активизировались так называемые банковские аферисты. Теперь почти каждый день в милицию обращаются пострадавшие, которых злоумышленники через Viber уговаривали взять на себя кредит.

У меня зазвонил телефон. «Кто говорит?» «Лохотрон». – Алло! Добрый день, вас беспокоят из службы безопасности банка. Хотим вас уведомить, что мы зафиксировали попытки перевода денежных средств с вашего счета. Примерно так начинается каждый телефонный разговор с мошенником, а уже потом для развода собеседника на деньги используются самые разные уловки – от безобидных попыток узнать логин и пароль от личного кабинета до настоящих угроз. Сегодня мошенничество по телефону – это обман в ассортименте. То попавший в беду родственник позвонит, то устроитель выигрышной лотереи, то сотрудник правоохранительных органов. Но, пожалуй, самая популярная схема, по которой работают позарившиеся на чужие деньги злоумышленники – сообщения о том, что на вас якобы оформили кредит и, чтобы аннулировать сделку, нужно оформить еще один.

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

В столичную милицию продолжают поступать обращения от минчан, которые стали жертвами кредитных мошенников. Им звонили незнакомцы, которые называли себя сотрудниками банков и просили помощи в поиске преступников, а за отказ грозили привлечением к уголовной ответственности. Милиция призывает минчан быть бдительнее, не соглашаться на сомнительные предложения от незнакомцев. В любой подозрительной ситуации класть трубку, после чего набирать на официальные телефоны банков и правоохранительных органов. Профессионалы – ведь как по-другому назовешь людей, которым белорусы продолжают верить, несмотря на предупреждения правоохранителей и многочисленные сообщения в СМИ? Понятно, что мошенники ловко играют на чувствах, ведут непрерывный разговор, держат собеседника в напряжении и не дают времени опомниться.