Оформила сразу несколько сделок. Минчанка стала жертвой банковских аферистов

Телефонные аферисты – замечательные актеры, они знают психологию и играют на доверии. Ни таких своих талантов, ни времени они не жалеют, и все для того, чтобы потенциальная жертва отдала как можно больше денег. Такой вот актер, а точнее тандем актеров, позвонили 51-летней жительнице столицы. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Нацбанка, сообщил минчанке, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Уже позже лжесотрудник милиции попросил доверчивую особу лично взять займ на сумму 13 тысяч рублей. После аферисты воспользовались доступом к картам потерпевшей и похитили все деньги. На эту же удочку попалась еще одна жительница Центрального района столицы. Ей злоумышленники угрожали физической расправой, если она не возьмет кредит. Опасаясь за свою жизнь, минчанка оформила сразу несколько сделок.

– Потом получилось так, что, звонили, сказали, что еще из одного банка такая же заявка от этого же человека, что надо там точно так же сделать – перебить. Причем там, когда в том банке мы взяли, потом в том же прислали отчет в таком плане, что этот кредит перебит, аннулирован и моя кредитная история чиста. У меня кредитов нет. Второй банк мне тут же выдает опять недостаточно большую сумму. Потом на следующий день точно такая же история. Еще один банк – надо срочно, потому что тогда потом будет очень тяжело, надо сразу все перебить и все. Говорю: «Сколько таких банков будет?» «Нет, это последний». Ладно … В одном банке еще получила одну сумму.

Когда женщина заподозрила неладное, то обратилась в милицию. Но, к сожалению, было уже поздно – денежки уплыли. В общей сложности пострадавшая лишились 38 тысяч рублей.